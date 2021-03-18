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İSTANBUL

​Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı: İşte 18 Mart il il hava durumu

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

18 Mart hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecekken, bazı illerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il beş günlük hava durumu tahminleri...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Buna göre olası sel, su basını, ulaşımda aksamalar vb... olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR 5 DERECE AZALACAK

Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Buna göre olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

İL İL HAVA DURUMU





Antalya’da yoğun kar yağışı: 30 santimetreye ulaştı
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Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu’nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi’nde saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor.
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Kar yağışı nedeni ile saat 01.00’den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyor.
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Uzun araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
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Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi.
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Bölgede kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
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Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi.
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Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.
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Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
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Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
Title
Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
Title
Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
Title
Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
Antalya’da yoğun kar yağışı: 30 santimetreye ulaştı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi'nde dün başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ederken, kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı.

Denizli’de kar kalınlığı 15 santimetreye yükseldi
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