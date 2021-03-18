Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı: İşte 18 Mart il il hava durumu
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
18 Mart hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecekken, bazı illerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il beş günlük hava durumu tahminleri...
Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Buna göre olası sel, su basını, ulaşımda aksamalar vb... olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
REKLAM
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR 5 DERECE AZALACAK
Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Buna göre olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.