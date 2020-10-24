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Gündem 15 askeri şehit eden saldırının failini MİT Irakta paketledi
ANKARA

​15 askeri şehit eden saldırının faili Ferhat Tekiner'i MİT Irak’ta paketledi!

15 askeri şehit eden saldırının failini MİT Irak’ta paketledi

Kayseri’de 2016 yılında çarşı iznine çıkan 15 askeri şehit eden saldırının faillerinden PKK’lı Ferhat Tekiner, MİT’in operasyonuyla Irak’tan Türkiye’ye getirildi. Tekiner’in saldırıyı gerçekleştiren Kenan Çiçek’e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti. ‘Fırat/Botan’ kod isimli Tekiner 1118 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferhat Tekiner
Ferhat Tekiner

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) nokta operasyonuyla paketlendi. Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı.

Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 askerimiz şehit olmuş, 54 askerimiz de yaralanmıştı.

ARACI TESLİM EDEN KİŞİ

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

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DAVA GEÇEN YIL BİTTİ

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısına ilişkin 21 sanıklı dava geçen yıl sonuçlanmıştı. MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Ferhat Tekiner'in çaldığı araçla saldırıyı düzenleyen terörist Kenan Çiçek'in tutuklu yargılandığı dava, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Kenan Çiçek, 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçundan 1 kez müebbet, şehit 15 ere yönelik 'kasten öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 yaralı askere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıldan 1080 yıl, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl, 'tehlikeli ve patlayıcı madde taşımak' suçundan 18 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 1118 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AYRILAN DOSYADAN YARGILANACAK

Tutuksuz sanıklardan Abdullah Akbıyık'a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl, Mehmet Oluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, Ekrem Uğur, Ümit Kepir'e 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 4'er yıl 6'şar ay, Murat Talan'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, Serkan Ay'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, halk otobüsünün sürücüsü Hamit Eroğlu'na '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırmıştı. Kuzey Irak'ta yakalanan ve saldırıyı planlayan Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim ettiği belirlenen Ferhat Tekiner'in, Kayseri'de sorgulanıp, ayrılan dosya kapsamında yargılanmasına bekleniyor.

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