Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem PKKnın Karabağda 7 kampı var
İSTANBUL

​PKK’nın Karabağ’da 7 kampı var

PKK’nın Karabağ’da 7 kampı var

Ermenistan ordusu ile birlikte sıcak çatışmalara giren PKK’lı teröristlerin Karabağ’daki kampları deşifre oldu. PKK ve örgütün Suriye’deki yapılanması içindeki Ermeni “Nubar Ozaryan Taburu”na bağlı teröristlerin Karabağ’da 7 kamp kurduğu tespit edildi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
PKK’lı teröristler ve örgütün Suriye’deki yapılanması içindeki Ermeni Nubar Ozaryan Taburu’na bağlı militanların Karabağ’da 7 ayrı kamp kurduğu tespit edildi.
PKK’lı teröristler ve örgütün Suriye’deki yapılanması içindeki Ermeni Nubar Ozaryan Taburu’na bağlı militanların Karabağ’da 7 ayrı kamp kurduğu tespit edildi.

Teröristlerin kampları Ermenistan ile Karabağ arasındaki lojistik koridoru durumunda Laçin-Kelbeçer hattında bulunuyor. Karabağ’ın en verimli su kaynaklarının bulunduğu bölge ayrıca zengin yeraltı kaynakları barındırıyor. Altın ve bakır başta olmak üzere 155 ayrı maden yatağı uluslar arası kuruluşlar tarafından işletiliyor, örgüt de Suriye’de olduğu gibi burada da bu kaynaklara bekçilik ediyor.

ERMENİLERLE OMUZ OMUZU

Kamplarda PKK/YPG’li teröristlerin yanı sıra Suriye’de Nisan 2019’da terör örgütü PKK çatısı altında kurulan Nubar Ozaryan Taburu’na bağlı militanlar da bulunuyor. Azerbaycan makamları Suriye’de fiili olarak çatışmalara katılarak tecrübe edinen, daha önce de sabotaj/saldırı eğitimi alan teröristlerin sayısını yüzlerle ifade ediyor.

Dağlık Karabağ saldırılarının kronolojisi
OYNAT 07:40
Dağlık Karabağ saldırılarının kronolojisi
27 Eylül'de Ermenistan, BM ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ve yıllardır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da yaşayan sivillere saldırdı. Azerbaycan ordusu sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçti. İki kez alınan ateşkes kararına dahi uymayan Ermenistan dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor. Azerbaycan ordusu ise tüm kararlılığı ile operasyonlarını sürdürerek işgal altındaki topraklarını birer birer geri alıyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği ilk günden bu yana yaşananları sizler için derledik.



NUBARJAN TAYFASI KELBECER’DE

PKK’lıların Laçin’deki yerlerin birisi ise kamp olmaktan öte bir merkez gibi çalışıyor. Bu kampta silah depoları, özel eğitim için orman alanı ve merkez karargahı yer alıyor. Adını 2017 yılında Rakka’da öldürülen TİKKO’nun elebaşından alan ‘Nubar Ozaryan Taburu’na bağlı teröristlerin ana merkezi de Kelbecer. Terör örgütünün yayın organları da PKK’nın bölgedeki varlığını gizlemiyor.

Kamplarda savaşan teröristlerin kimlikleri Azerbaycan istihbaratı tarafından tesbit ediliyor. Tespit edilen isimlere ilişkin Azerbaycan basınında bazı portre bilgileri yer oluyor. O portrelerden birisi de Laçin’deki kamplarda bulunan Rakka’dan Ermenistan’a giden, D. A isimli teröriste ait. Daha önce terör örgütlerinin yayın organlarında da boy gösteren D.A’nın Suriye’de cephe hattında 9 ay kaldığı ifade ediliyor.

Azerbaycan ordusu ilerliyor: 21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı
DÜNYA
Azerbaycan ordusu ilerliyor: 21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı

13 yıldır yerleşiyorlar

Ermenistan, 2008 yılından bu yana Kuzey Irak’tan kaçan PKK’lı teröristleri Dağlık Karabağ’a yerleştiriyor. Rusya’da faaliyet gösteren Kürt Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası Birliği’nin o dönemki başkanı Merab Şamoyev, bir grup teröristle Hankendi’yi ziyaret etmiş, bu ziyaret sırasında da Irak ve Türkiye’den gelen PKK yanlılarının işgal altındaki Laçin ve Kelbeçer’e yerleştirilmesinin müzakere edildiğini ortaya çıkmıştı. 1992 yılından bu yana işgali altında bulunan Kelbecer ve Laçin rayonları, Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantı açısından kritik öneme sahip.

Dünyanın dört bir yanından terörist var

Karabağ’da Azerbaycan ordusuna karşı çatışan Nubar Ozanyan Ermeni Taburu’nda dünyanın dört bir yanından teröristler var. Bir Yunan yayın organına konuşan taburun sözde komutanı Nubar Melkonyan, grubunun Halep, İngiltere, Fransa ve ABD’den gelen Ermeni gönüllülerden oluştuğunu söyledi. Melkonyan, gelen gönüllülerin Ermeni dili ve kültürü hakkında bilgisiz olduğunu vurgularken, taburda bu kişilere eğitim verildiğini aktardı. Melkonyan, bir başka röportajında ise Ermeni paralı taburunun Rasulayn, Tel Tamr, ve Abdulaziz Dağı da dahil olmak üzere Haseke bölgesinde savaştığını söyledi.

Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli: Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi
DÜNYA
Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli: Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi
Abone Ol Google News
Fransız faşizmi

Fransız faşizmi

​Macron her alanda Müslümanlara karşı savaş başlattı.
PKK’nın Karabağ’da 7 kampı var

PKK’nın Karabağ’da 7 kampı var

Dünyanın dört bir yanından gelen teröristler orada.
Hep sokakdarbesi planlamış

Hep sokak
darbesi planlamış

​İYİ Parti'deki krizin odağında eski MİT'çi Enver Altaylı var.
Cami sınıf oldu

Cami sınıf oldu

​Evinde interneti olmayan öğrencileri ağırlıyor.
Suudi savcıya<br>Kaşıkçı terfisi

Suudi savcıya
Kaşıkçı terfisi

​Ülkenin Yüksek Alimler Konseyi'ne atandı.
Ekonomileri 20 sektör ayakta tutacak

Ekonomileri 20 sektör ayakta tutacak

​Bu alanlar geleceği değiştirecek.
Asırlık yolların inşası

Asırlık yolların inşası

​Erzurum, “ulaşılabilir şehirler” sıralamasında zirveye oynamaya başladı.
Filistin ve Ürdün'den<br>Erdoğan açıklaması

Filistin ve Ürdün'den
Erdoğan açıklaması

​Sadece teşhis etmiyor tedaviyi de söylüyor.
Yunanistan'dan montaj rezilliği

Yunanistan'dan montaj rezilliği

'​Oruç Reis'i kovduk' yalanı ile Yunanlıları kandırdılar.
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

​Bakan Yardımcısı Çataklı açıklama yaptı.

Ezan arası veren baro

Ezan arası veren baro

​İstanbul 2 Nolu Baro 'İnisiyatif' grubunun başkan adayı Cavit Tatlı oldu.
Ağır hasta uyarısı

Ağır hasta uyarısı

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Piyasaların beklentisi <br>faizlerin artırılmaması

Piyasaların beklentisi
faizlerin artırılmaması

Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak.
Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

İşgal altındaki ​21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı.
Aslan payı eğitim ve sağlığın

Aslan payı eğitim ve sağlığın

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bütçe sunumu.

​Azerbaycan, Karabağ'ı temizlerken Orta Asya'da sessizlik hakim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.