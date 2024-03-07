15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda cephanelik ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arasında gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yaptı.

Polis ekipleri, 27 Şubat'ta yolcu peronları arasında şüphelendikleri V.E'yi durdurarak, kimliğini kontrol etti. V.E'nin sırt çantasında yapılan aramada ise tüfek ve tabancalarda kullanılan 5 bin fişek ele geçirildi.