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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda cephanelik ele geçirildi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın çantasında 5 bin fişek ele geçirildi. Tüfek ve tabancalarda kullanılan fişekler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan ve hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.

18:36 - 7/03/2024 Perşembe
AA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sırt çantasında 5 bin fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arasında gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yaptı.

Polis ekipleri, 27 Şubat'ta yolcu peronları arasında şüphelendikleri V.E'yi durdurarak, kimliğini kontrol etti. V.E'nin sırt çantasında yapılan aramada ise tüfek ve tabancalarda kullanılan 5 bin fişek ele geçirildi.

Fişekleri Malatya'ya gönderecekti

V.E'nin satın aldığını söylediği fişekleri, Malatya'ya göndereceği belirlendi. Herhangi bir evrak ibraz edilememesi üzerine fişekler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan V.E. de emniyete götürüldü.

Hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.



#15 Temmuz Demokrasi Otogarı
#Büyük İstanbul Otogarı
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#otogar
28 dakika önce
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