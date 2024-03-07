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10 ilde eş zamanlı 'Bozdoğan-9' operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:50 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
'Bozdoğan' operasyonları kapsamında terör örgütleriyle mücadele sürüyor.
'Bozdoğan' operasyonları kapsamında terör örgütleriyle mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.


Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya,
“EGM İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında şüphelilerin bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu”
ifadelerine yer verdi.




#İçişleri Bakanlığı
#Bozdoğan Operasyonları
#Ali Yerlikaya
#terör operasyonu
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