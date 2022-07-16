15 Temmuz destanının 6. yılı: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

Türkiye’nin gözü kulağı dün İstanbul Saraçhane’deydi. 7’den 70’e her yaştan insan sıcak havaya rağmen öğle saatlerinden itibaren 15 Temmuz destanının yazıldığı meydanlardan birisi olan Saraçhane’ye akın etti. Otobüslerle İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşlar meydanı hıncahınç doldurunca kalabalıklar alanın dışına taştı.

ŞEHİTLER İÇİN SELA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve devlet erkânının yanı sıra şehit yakınları ve gaziler de alanda hazır bulundu. Protokol konuşmaları öncesinde usta isimler 15 Temmuz şiirleri okudu. İkindi namazı sonrasında bölgedeki camilerden selalar okundu, şehitler için dua edildi.

Erdoğan’ın konuşması öncesinde alanda Esat Kabaklı’nın “Bil Oğlum” şarkısı seslendirildi.

251 ŞEHİT ANILDI

Miting alanında 251 şehidin ismi tek tek okundu, meydandaki onbinler hep bir ağızdan “Burada” diye haykırdı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konuşmalarda ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldi. Konuşmasına şehitleri anıp yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

UNUTMAYACAĞIZ

Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz, 15 Temmuz’da akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır. 2 asırdır ayağa kalkmak istediği dönemde milleti savaş, bozgunculuk, darbe, vesayet, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertmek istiyenler hamdolsun başaramadılar. Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.

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TARİHE YENİ HALKA

Şimdi önümüzde büyük bir hesap var. Balkan harbiyle üzerine çöreklenen kara bulutları Çanakkale Zaferi’yle dağıtan milletimiz, milli mücadelede şanla şerefle dolu tarihine yeni bir halka eklemişti. Son devletimiz Cumhuriyetimizin milli iradenin üstünde payidar olacağına 85 milyon 15 Temmuz gecesi dosta, düşmana ispatladık. Cumhur İttifakı olarak o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. Şu Saraçhane meydanında tüm gönülleri titretiyorsak, 15 Temmuz kıyamı sayesindedir.

KUTLU MENZİLE ULAŞACAĞIZ

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının üzerinde ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye’yi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla muasır medeniyet seviyesine çıkarma hedefimizden en küçük taviz vermeyeceğiz. İnşallah 2023 imtihanını da başarıyla vererek bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz.

KAZANIMLARA SAHİP ÇIKALIM

Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır. Tahammül edilemeyen Türkiye’nin özgürce kendi istikametine yönelmesidir. Hedeflerimizden kopmayalım, elimizdekilerin kıymetini bilelim. Kazanımlarımıza sahip çıkalım. Onların korktuğu da Türkiye’nin 2023’te başaracak olmasıdır. Mücadelelerle geldiğimiz bu noktadan geri dönüş yoktur. Biz bugün burada büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaasını mutlaka tamamlayacağız.

Emine Erdoğan

Milletimiz cesaretiyle destan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz’da yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşın tek yürek dirilişin sembolü olduğunu kaydetti. Emine Erdoğan, 15 Temmuz’un 6’ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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“Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. 7’den 70’e, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız.”

Gençlere KYK müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu olan öğrencilere de müjde verdi:

“Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK ve burslarına faiz yükü bindiriyormuşuz, diyor. Faizin en büyük düşmanı biziz. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona da kurban etmeyiz. Çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız. Milletimizin sıkıntılarını, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz. 2002 yılında göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Üniversite harçlarını kaldıran kimdi? Biz kaldırdık.”

Kaçandan siyasetçi olmaz

Şimdi 6’lı masaları var değil mi bunların? Bu 6’lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyor. Hani birisi de akşam 23.00’de Yeşilköy Havalimanı’na gelmişti. “Haberim olsa ben de beklerdim” diye haber veriyor. FETÖ’cülerin kontrolü altında, nezareti altında oradan Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor... Ne diyor Bay Kemal? “Bu bir tiyatro” diyor. 252 şehidimizin olduğu bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. Her fırsatta ülkesini yabancılara kötüleyerek şimdiden bu desteğin hakkını vermeye çalışanlardan bu millete hayır gelmez. Teröristin sırtını sıvazlayandan devlet adamı olmaz. İnsanlar darbeye direnirken hainlerle anlaşıp kaçacak delik arayanlardan siyasetçi olmaz. 15 Temmuz’a “darbe girişimidir” diyemeyenler milletin adamı olmaz. Kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan devlet adamı olmaz.

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Bu ülkeyi ekonomiyle teslim alamayacaklar

Erdoğan, yayımladığı mesajda ise “15 Temmuz gecesi tek yürek ve tek bilek olarak yürüttüğümüz destansı direnişle Türkiye’nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine diz çöktürülemeyeceğini gösterdik” dedi. Ülkenin bir daha böyle bir tehdide maruz kalmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Erdoğan, mesajında Türkiye ekonomisini çökertmeye yönelik tuzakların da birer birer bertaraf edildiğini de vurguladı: “Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye’nin ekonomi ile teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaası yolunda mücadeleye devam edeceğiz.”

Halit Taşdemir

78 yaşındayım vatanımı savunurum

Saraçhane’deki programa elinde bastonuyla yaşlılar da katıldı. Onlardan biri de 78 yaşındaki Halit Taşdemir’di. 15 Temmuz gecesi Eyüp’te meydanda olduğunu söyleyen Taşdemir, “Bu vatana her daim canımı feda ederim. Allah korusun yeniden böyle bir şey olsa yine sokağa çıkıp vatanımızı savunuruz” dedi. Mustafa Şahmuran “Hainlere geçit yok. Son nefesimize kadar yaşlısıyla genciyle her daim bu vatanı savunacağız” derken, 50 senedir yaşadığı Almanya’dan gelen Sacide Mine Ulusoy ise şöyle konuştu: “O gece yaşananları gözyaşları içinde televizyondan takip ettim. Burada direniş gösteren halkımıza çok şey borçluyuz.”

M.Talha Yılmaz

Nöbete geldik

Yüzlerce engelli vatandaş da tekerlekli sandalyesi, koltuk değneğiyle meydandaydı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ekiplerinin nezaretinde bölgeyi gezen engelli vatandaşlar coşkuya ortak oldu. O isimlerden birisi olan Muhammed Talha Yılmaz, “Türk halkı 15 Temmuz gecesi meydanlarda büyük bir cesaretle hainlere karşı direndi. Her sene olduğu gibi bu sene de vatan nöbetine geldik. Herkes bilsin, biz vatan topraklarını hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Biz kanımızın son damlası kalsa bile yine vatanımızı savunuruz, yine canımızı veririz” dedi.

Abdullah Ergin

17 yara aldım yine olsa yine çıkarım

15 Temmuz destanını kanlarıyla yazan gaziler, dün yine meydandaydı. Şehitler Köprüsü’nde 6 yerinden yara alan Gazi Abdullah Ergin, “75 yaşındaki babam ‘Gün namus günüdür, vatana olan borcu ödeme günüdür. Namussuz yaşamaktansa namuslu ölün’ dedi, köprüye gittim. Vuruldum. Vücudumdan onlarca şarapnel parçası çıkarıldı” dedi. Köprüde gazi olan Mehmet Memiş Sidar “FETÖ’cülerin tankla ateş ettiği grubun içindeydim. Belimin altından 17 yerden yara aldım. Şimdi o askerlere beraat veriyorlar. Hainler işbirliği yaparak milletten hesap soracaklarını söylüyor. Güçleri varsa gelsinler, yine direniriz” diye konuştu.

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