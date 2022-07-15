Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: İstiklal ve istikbal davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milleti bugün devlet ve millet hayatımıza yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümüdür. İstiklal ve istikbal davası için FETÖ ihanet mensubu hainlere aslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin diyorum. Her şehidimizin hikayesinde ancak imanlı, inançlı, adanmış yüreklerin kavrayabileceği incelikte mesajlar vardır. İnşallah bu mesajlar nesiller boyunca dillerden dile aktarılacak evlatlarımıza rehber olacaktır. Milletimize ve şehitlerimizin yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

15 TEMMUZ DARBELERE KARŞI İLK FİİLİ VE ŞANLI DİRENİŞİN SEMBOLÜDÜR

Türkiye aşkına çarpan yüreklerle 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi kıyama katılan her bir vatandaşıma, o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin başlamasıyla hiç tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, meydanları dolduran tanklara, uçaklara, helikopterlere namlulara gövdelerini siper eden bu milletin evlatlarının asaletini anlatmaya kelimeler yetmez. Hiç şüphesiz bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır. Cumhuriyetimizi bir asır önce verdiğimiz milli mücadeleyle kurmuştuk. Demokrasimizi 1950'de milletin sandıktan çıkan iradesiyle hayata geçirmiştik. 2002'den itibaren de Türkiye'yi her alanda kalkınma ve yatırım hamlesiyle buluşturmuştuk.

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OYNAT 07:07 Albayrak Medya'nın şanlı 15 Temmuz direnişi 15 Temmuz darbe girişimini ilk duyuran televizyon kanalı olarak tarihe geçen TVNET, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümüne özel kısa bir belgesel hazırladı.



Albayrak Medya'nın amiral gemisi Yeni Şafak'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından darbe girişiminin ilk anlarından itibaren demokrasiye sahip çıkan ve hainleri deşifre eden yayınlarının anlatıldığı belgeselde, TVNET'in darbeciler teslim olana kadar yaptığı kesintisiz yayınlara yer verildi. BiP'te paylaş

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TÜRK MİLLETİNİN ASLA ESİR OLMAYACAĞINI GÖSTERDİK

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi demokrasimize cumhuriyetimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Darbenin başlamasıyla birlikte darbeci hainleri ve omları üreten yapıyı kökünden kurtarmak için ülkemizin tüm idari ve hukuki gücünü harekete geçirdik. Türkiye'nin böyle bir tehdide maruz kalmaması için tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Şehitlerimiz kanını yerde koymadık. Gazilerimizin karşısına boynumuz eğik çıkmadık. Milletimizin fedakarlığının boşa gitmesine seyirci kalmadık. Hainleri üzerimize salanların hevesini kursaklarına bırakırken, dostlarımızın yüreğini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda tedbirlerimiz aldık. 15 Temmuz tarihini demokrasi ve milli birlik günü ilan ederek bu direniş destanının tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık.

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FOTOĞRAF 14 Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ülke ekonomisine faturası da ağır oldu. Darbe girişiminin ardından ülke notu düştü, risk primi arttı, yabancı yatırımlar kesildi, borçlanma maliyetleri yükseldi. Ülkenin gayrisafi millî hasılası düştü, kişi başı gelir 10 bin doların altına geriledi, faizler yüzde 24 seviyelerine çıktı, enlasyon yüzde 19’ları aştı ve ekonomi yüzde 0,2 daraldı. Dolar bir günde yüzde 20 değer kazanırken, borsada iki günlük düşüş yüzde 14’lere yaklaştı. Hisse senetlerinin değer kaybının, darbe girişiminden iki gün sonra başlayan seanslarda 50 milyar lira eridiği görüldü. Toplamda girişimin ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 350 milyar dolar olarak ifade edildi. Hain FETÖ darbe girişiminin bastırıldığı pazartesi günü, BİST100 endeksi 15 Temmuz cuma günkü kapanışa göre günü yüzde 7,08 düşüşle 76.957,61 puandan günü tamamladı. Haftanın devamında da düşüş eğilimini sürdüren endeks, haftayı yüzde 13,39’luk değer kaybıyla kapattı, hisselerin değeri bir haftada 50 milyar lira eridi. Haziranda altı aylık bir yükseliş trendinin ardından 107,4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine indi. Dış ticarette büyük düşüş gözlendi. İhracatta yüzde 19,4’e varan gerilemeler kaydedildi. Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7’lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0,2 daraldı. 15 Temmuz sonrası piyasalarda oluşan tedirginliğin asgari seviyeye indirilmesi için ekonomi yönetimi ve regülatörlerin aldığı birçok tedbir sayesinde darbe girişiminin ekonomiye maliyeti minimuma indirilmeye çalışıldı. İş dünyası, hain darbe girişiminin Türkiye ekonomisine faturasının 350 milyar doları bulduğunu ifade ediyor. Bütün kayıplara rağmen başlayan topyekûn seferberlik, ülkenin de hızla toparlanmasını sağladı. Hükûmet temsilcileriyle birlikte iş dünyası da yurt dışındaki muhataplarını tek tek arayarak, mektuplar yazarak darbe girişiminin sebeplerini, yapısını ve Türkiye’nin bu girişimi püskürttüğünü anlattı. BİST 100 Endeksi ancak altı ayda toparlandı, ihracatta rekorlara ara verildi ama 2017’de başlayan hızlı çıkış, takip eden yıllarda rekorları beraberinde getirdi. 2020’deki pandemiden de diğer ülkelerden daha az eriyip daha hızlı büyüdük. İhracatta her ay yeni rekorlarla taçlanan, yüzde 21’e varan çeyrek büyümeleriyle güçlenen büyümede yıllık yüzde 12’lere ulaşan Türkiye’de iş dünyası ihracat rekorları kırarak dünyayı vuran enerji ve gıda krizinden de en az zararla çıkılacağına dair görüşü paylaşıyor. (Türkiye gazetesi) 15 Temmuz’un Türkiye'ye korkunç faturası: Sanayi durdu borsa dibi gördü Üzerinden altı yıl geçen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ülke ekonomisine faturası da ağır oldu. Hain darbe girişiminin ülkemize doğrudan zararı 158 milyar doları bulurken, FETÖ'cüler, dolaylı olarak toplamda 350 milyar dolarlık derin bir yara açtı. İşte 15 Temmuz'un Türk ekonomisinde açtığı yaralar.. BiP'te paylaş

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ARTIK TÜRKİYE İÇİN 15 TEMMUZ ÖNCESİ VE SONRASI İKİ DÖNEMDİR

Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir atılımın yeni bir yükselişin, yeni bir dönemin işaretleri olarak yerini alır. Hamdolsun biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktasına dönüştürmeyi başardık. Artık Türkiye tarihi demokrasimizin rüştünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenecektir. Darbe girişimi sırasında maşalarıyla uğraştığımız mücadelenin asıl büyük cephelerini sonrasındaki meydan okumalarımızla açtık. Sadece FETÖ'cü hainleri değil diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üzerimize salanlara cevabı geri çekilerek değil ileriye atılarak verdik.

DARBELERE VE VESAYETE ZEMİN HAZIRLAYAN ZAAFLARDAN KURTULDUK

Sınırlarımıza yığılan terör örgütlerini DEAŞ'ından PKK/YPG'sine kadar darmadağın ederek, tehditleri kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerinin saldırılarını kendi topraklarımıza karşılamak yerine sınırlarımızın ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik. Siyasi ve diplomatik alanda yürüttüğümüz çalışmalar, yaptığımız anlaşmalar ve kabul ettiğimiz duruşlarla yeni stratejimizin meşruiyetini güçlendirdik. Yönetim sistemimizi değiştirerek, darbelere vesayete zemin hazırlayan zaaflarımızdan kurtulduk. Ekonomimizi çökertmeye çalışan tuzakları birer birer bertaraf ederek hedeflerimizden uzaklaştırılmamıza izin vermedik. Küresel ve bölgesel krizleri ülkemiz adına fırsata çevirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz.

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TÜRKİYE'NİN EKONOMİYLE TESLİM ALINMASINA RIZA GÖSTERMEDİK

Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce imkana iradeye kararlılığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik göstermeyeceğiz. Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği enerji fiyatları başta olma üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da çıkan ilk ülkelerin başında geleceğiz. Böylece 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Ancak bu şekilde kendimizi şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmış, gazilerimize layık olmuş milletimize karşı sorumluluklarını yerine getirmiş hissedebiliriz. Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan 15 Temmuz'u milli hafızamıza güçlü bir şekilde kazımak için düzenlenen etkinliklere bu yıl yaklaşık 9 bin proje başvurusu yapılması demokrasi nöbetlerinin sürdüğüne işaret etmektedir."

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