Gündem 16 yaşındaki kızla kaçmak isterken yakalandı Hem kendi hem kızın yakınları öldüresiye dövdü
MERSİN

16 yaşındaki kızla kaçmak isterken yakalandı: Hem kendi hem kızın yakınları öldüresiye dövdü

Mersin’de, konuşup anlaştığı 16 yaşındaki kızla kaçmak isterken yakalanan 33 yaşındaki İ.K, hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren genci döven 3 zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
16 yaşındaki kızla kaçmak isterken yakalandı: Hem kendi hem kızın yakınları öldüresiye dövdü
Akrabaların saldırısı benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tarsus ilçesinde, S.K. (16) ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K. (33) bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı. S.K. dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K’yı araçtan zorla indirdi. İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Diğer tarafta da S.K. kendi yakınları tarafından dövüldü.
Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K’yı hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

YEDİ KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI


Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.

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