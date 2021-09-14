Gündem Kız yurdunun tadilatı sırasında iskeleden düşen 2 işçi sigortasız tadilat da izinsiz çıktı
GÜMÜŞHANE

Kız yurdunun tadilatı sırasında iskeleden düşen 2 işçi sigortasız tadilat da izinsiz çıktı

Gümüşhane'de özel bir kız yurdunun dış cephe tadilatı sırasında iskeleden düşerek yaralanan 2 işçinin sigortasız çalıştırıldığı ve tadilat için de belediyeden gerekli izinlerin alınmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Kız yurdunun tadilatı sırasında iskeleden düşen 2 işçi sigortasız tadilat da izinsiz çıktı
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, dün sabah Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki Özel Hacı Afife Tarhan Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Yurdun dış cephe tadilatı sırasında dengelerini kaybeden işçiler M.T. (22) ve Y.E. (22), kurulu iskeleden bir kat aşağı düşerek yaralandı.

Yurt yetkililerinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu işçiler, ambulansla kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.


Olay sırasında yurt yetkilileri ve inşaat görevlileri görüntü almaya çalışan kameramanın üzerine yürüyerek engellemeye çalıştı.

Kameranın önünü kapatmaya çalışan görevlilerin tehditler savurduğu anlar görüntülere yansıdı.


İŞÇİLER SİGORTASIZ, TADİLAT İZİNSİZ

Tedavilerinin ardından 2 işçi, taburcu edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, yapılan incelemelerde işçilerin sigortasız çalıştırıldığı, tadilat için de Gümüşhane Belediyesi'ndeki ilgili birimlerden gerekli izinlerin alınmadığı ortaya çıktı.

Şırnak'ta ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonları parçaladı
OYNAT 00:25
Şırnak'ta ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonları parçaladı
Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi. Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi. Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu. Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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