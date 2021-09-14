Gündem Irak uyruklu genç kızdan 12 gündür haber yok Özel ekip kuruldu
ESKİŞEHİR

Irak uyruklu genç kızdan 12 gündür haber yok: Özel ekip kuruldu

Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood isimli genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu.

Haber Merkezi AA
Irak uyruklu genç kızdan 12 gündür haber yok: Özel ekip kuruldu
Sally Ali Challab Al-Abbood

Alınan bilgiye göre, Irak ordusunda uzun yıllar görev yapan Ali Challab Al-Abbood emekli olduktan sonra 5 yıl önce 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood ile Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti.

Bu sürede kentte yaşayan Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de kızı Sally Ali Challab Al-Abbood'un evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine polis ekiplerine başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için özel ekip kuruldu.

ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Genç kızın arkadaşlarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, son görüldüğü bölgenin yanı sıra kent merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Sally'nin erkek arkadaşı M.M, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan genç kızın son görüntüleri bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, bazı bölgelerde eğitimli iz köpekleri ile arama yaptı.

Kaçakçılık operasyonunda beş aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu
GÜNDEM
Kaçakçılık operasyonunda beş aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu

Dört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu
GÜNDEM
Dört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu

Balıkesir'de dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber geldi
GÜNDEM
Balıkesir'de dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber geldi

Samsun'da kayıp olarak aranan genç kızdan acı haber: Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu
GÜNDEM
Samsun'da kayıp olarak aranan genç kızdan acı haber: Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu
Abone Ol Google News
Bu ekmek bayatlamıyor

Bu ekmek bayatlamıyor

'Serin yere koyar senelerce yeriz'
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.