Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde kuru sıkı silahların uç kısımlarının açıldığı bilgisini aldı. Söz konusu iş yerini bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde bulunan V.S. ve B.A.'yı gözaltına alırken, iş yerinde bulunan bir genç kızın da kimlik sorgusu yapıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp kız bulundu

5 AYDIR ARANIYORDU

Sorgulama neticesinde, genç kızın 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A.'nın olduğu belirlendi. Genç kız ve 2 şüpheli emniyete götürülürken, adreste yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Soruşturma sürüyor.

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FOTOĞRAF 9 Olay, saat 18.30 sıralarında Engelliler Parkı Kent Ormanı sahil kısmında yaşandı. İddiaya göre, sahilde oturan vatandaşlar, Sefa Ş. tarafından rahatsız edilince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin kimliğini kontrol etti. Yapılan kontrolde, aranması olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmamak için kendini denize attı. POLİS DENİZE GİRDİ <br> <br> Şüphelinin denizden çıkmaması üzerine ekipler, durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye ulaşan deniz polisi ekipleri, Sefa Ş.'yi denizden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Denizden çıkmaması üzerine hem deniz polisi hem de Balçova Emniyet Amirliği ekiplerinden bir polis, denize girdi. Sefa Ş. etkisiz hale getirilip, karaya çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekip otosuna bindirilen Sefa Ş., polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı İzmir'de tuhaf olay: Polisten kaçıp denize atladı İzmir Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan kimlik sorgusunda aranması olduğu tespit edilen Sefa Ş., gözaltına alınmamak için denize atladı. Polislerin saatler süren ikna çabasına rağmen Sefa Ş. sudan çıkmak istemeyince, polis ekipleri şüpheliyi denize girip, çıkararak, gözaltına aldı.

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