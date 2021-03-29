Gündem Samsunda kayıp olarak aranan genç kızdan acı haber Yeşilırmak Nehrinde ölü bulundu
SAMSUN

Samsun haberleri: Kayıp olarak aranan genç kız Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu

Samsun'da kayıp olarak aranan genç kızdan acı haber: Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Samsun haberleri: Kayıp olarak aranan genç kız Yeşilırmak Nehrinde ölü bulundu
İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, Rabia Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Dün öğle saatlerinde evinden ayrılan Rabia Ş'den bir daha haber alınamaması üzerine ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Yeşilırmak Nehri'nde bir kişinin hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, Rabia Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Geceyi kaza yapıp düştüğü uçurumda geçirdi, saatler sonra kurtarıldı
GÜNDEM
Geceyi kaza yapıp düştüğü uçurumda geçirdi, saatler sonra kurtarıldı

Genç kızın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Çanakkalede ilginç görüntü

Çanakkale'de ilginç görüntü

Deniz 30 metre çekildi, sandallar karaya oturdu.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret.
TFF seyirci kararını değiştirdi

​COVID önlemleri kapsamında milli maça seyirci alınmayacak.

Ankara ve İstanbul'dan polis takviyesi yapıldı.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Erdoğan ​1. Su Şurası Lansmanı programında duyurdu.

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"

Son hamsiler tezgahta

Son hamsiler tezgahta

​'Böyle giderse sadece resimde göreceğiz'

​Koronavirüsle mücadelede önemli aşama.

​Yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.