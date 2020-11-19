Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 18 saatlikkayıt var
POLİTİKA

18 saatlik kayıt var: Federasyon anayasası nedir?

18 saatlik kayıt var

İYİ Parti’den istifa eden Adem Taşkaya, elinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener’in inkar ettiği “federasyon anayasası” çalışmalarının 18 saatlik video kaydının bulunduğunu söyledi. Taşkaya, “Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla kişi var. CHP adına İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan, HDP adına Mithat Sancar’ın katıldığı görülüyor. Görüntüler 3,5 ay süren görüşmelerin sadece bir bölümüne ait” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İYİ Parti’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın gündeme getirdiği CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı anayasa taslağı ülke gündemine bomba gibi düştü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiayı yalanlasa da İYİ Parti’den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya elinde görüşmelere ilişkin video kaydı olduğunu iddia etti.

Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı
GÜNDEM
Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı

KENDİLERİ KAYDA ALDI

  • Yeni Şafak kayıtlarla ilgili detaylara ulaştı. İddiaya göre görüşmelere katılan parti temsilcileri, liderlerini bilgilendirmek için kendi görüntü kayıtlarını aldı. Ancak sır gibi gizlenmek istenen bu kayıtlar daha sonra bazı isimlere sızdı. Bu kayıtlardan birisi de İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya’nın eline geçti. Kayıtlarla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Taşkaya’nın elinde 18 saat görüntü olduğunu ifade etti.

10 toplantıyı ne için yaptınız
GÜNDEM
10 toplantıyı ne için yaptınız

GÜNDEMLERİ ANAYASA

Taşkaya şunları kaydetti: “Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla kişi var. Görüntüler 3,5 ay süren görüşmelerin sadece bir bölümüne ait. Görüşmelerde siyasi parti temsilcileri anayasanın değiştirilemez 4 maddesi başta olmak üzere parlamenter sisteme dönüş, açılım sürecinde yaşananları masaya yatırıyor.”

Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz
GÜNDEM
Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz

BAŞKA HDP’Lİ DE VAR

  • “Türkiye’yi kucaklayacak bir anayasa söylemi ile çalışmalar yürüten katılımcıların gündem maddeleri arasında özerklik de var, bu görüntülerle açık açık görülüyor. Çalışmalara CHP adına İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan, HDP adına Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar’ın katıldığı görülüyor. Ayrıca başka bir HDP’li ile uzmanlar da var.

İbrahim Kaboğlu

İYİ Parti’de yeni istifalar yolda
GÜNDEM
İYİ Parti’de yeni istifalar yolda

Mithat Sancar

“Elimdeki görüntü, itiraflar ve belgelerle amacım bu Anayasa işini hukuki zemine çekip mahkemenin haklı olduğumuzu ortaya çıkarmasıdır. Söyledikleri ve itiraf ettiklerini kıvıran siyasetçiler bunlar! İstedikleri kadar yalanlasınlar, medya açısından bakıp pirim yapmak istiyorlar ama önemli olan bu işin belgeleriyle hukuki zeminde ortaya çıkmasıdır.

Ahmet Kamil Erozan

İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya: HDP ile anayasa görüşmelerinin ses kayıtları var
GÜNDEM
İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya: HDP ile anayasa görüşmelerinin ses kayıtları var

TASLAKTA NE VAR?

  • CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Millet İttifakı’nın anayasası’ olarak nitelendirdiği taslak, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırlandı. Federatif sisteme kapı aralayacak taslak, yerel yönetim modeliyle dikkat çekiyor. Üniter yapının korunacağı iddia edilse de “yerel meclis” anlamına gelebilecek konseyler kurulmasının önerildiği taslak, gizli görüşmeler ile 2018’de yapılan iki ayrı oturumda oluşturuldu. Sözkonusu metinde “Türkiye’nin sayıları 2 ila 5 il arasında değişen idare biçimlerini kapsayacak şekilde 20-25 bölgeye ayrılarak yönetim birimleri oluşturulmalı” deniliyor. Dört partinin üzerinde çalıştığı anayasa taslağında ‘Türk devleti’ yerine ‘Türkiye devleti’ ifadesi kullanılıyor, çok dilli eğitim talebi, din dersi yerine ‘kültür’ dersi, ateistliğe atıf ve eşcinsellik anayasal güvence altına alınıyor.
Abone Ol Google News
Liderlik için çıktıkbir alt lige düştük

Liderlik için çıktık
bir alt lige düştük

​A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde küme düştü.
Gazzede kriz uyarısı

Gazze'de kriz uyarısı

Büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalabilir.
Sözcü İsviçreli patrona satıldı

'Sözcü İsviçreli
patrona satıldı'

​Cumhuriyet'in haberine Sözcü'den yalanlama.
İki askerimiz <br>şehit oldu

İki askerimiz
şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Faydaları <br>saymakla bitmiyor

Faydaları
saymakla bitmiyor

Birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor.
İsrail 'den <br>hava saldırısı

İsrail 'den
hava saldırısı

​Esed ve İran'a ait 8 askeri hedefi vurdular.

Aşının tarihi <br>belli oldu

Aşının tarihi
belli oldu

​Bakan Koca, sayıyı da açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a <br>hayranlığı bellidir

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a
hayranlığı bellidir

Bahçeli'den Alattin Çakıcı açıklamalarına sert tepki.
İstanbul'da<br>zamanlı denetim

İstanbul'da
zamanlı denetim

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
Hain tuzaklar <br>imha edildi

Hain tuzaklar
imha edildi

​Kahraman komandolarımız inlerine girdi.
Türkiye'nin gücünü <br>tüm dünya gördü

Türkiye'nin gücünü
tüm dünya gördü

​Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat'tan EXPO açıklaması.
Arap kamuoyu yoklandı

Arap kamuoyu yoklandı

En yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı.
Sigarada büyük tehlike

Sigarada büyük tehlike

Koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Sayılar hızla artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.