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POLİTİKA

Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ’ın “İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı” iddiasına yönelik bir açıklama daha yaptı. Akşener, “Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Ayıp denen bir şey var” diyerek Özdağ’a tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde 2018 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırladığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i yalanlayan sözleri ortaya çıktı: Anayasamız tamam
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Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i yalanlayan sözleri ortaya çıktı: Anayasamız tamam

Özdağ'a "Delinin biri kuyuya taş attı" diyerek yüklendi

Özdağ’ın iddialarına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir açıklama daha geldi.

Fox Tv’de İsmail Küçükkaya’nın konuya dair sorduğu soruyu cevaplayan Akşener, “Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Ayıp denen bir şey var. İYİ Parti’yi ve Akşener’i kötüleyeceğim diyerek, ok atacağım diyerek bütün siyasi partilere ‘böyle bir çalışma yaptınız’ diyorsunuz” ifadelerini kullanarak Özdağ’a tepki gösterdi.

Meral Akşener’den Özdağ’ın iddialarına yanıt: Herhangi bir anayasa çalışması yapmadık
GÜNDEM
Meral Akşener’den Özdağ’ın iddialarına yanıt: Herhangi bir anayasa çalışması yapmadık
  • Akşener, daha önce de “Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur” sözleriyle iddialara cevap vermişti.

İki yıl önce hazırladıkları yeni anayasanın detaylarını açıklayan Kılıçdaroğlu: Böyle bir şey yok, olanları hayretle izliyorum
OYNAT 03:00
İki yıl önce hazırladıkları yeni anayasanın detaylarını açıklayan Kılıçdaroğlu: Böyle bir şey yok, olanları hayretle izliyorum
Tarihler 22 Haziran 2018'i gösterirken Tele 1 kanalında bir programa konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği ile ilgili “Biz daha önce Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik, anayasa değişikliği ile ilgili neler yapabileceğimize dair ilkeler belirledik, komisyonun başkanlığını da İbrahim Kabaoğlu yaptı ve bir anlaşma metni hazırlandı' ifadelerini kullanmıştı. Konunun tekrar gündeme gelmesiyle odak noktası olan Kılıçdaroğlu, şimdi ise “Böyle bir çalışma yok, kamuoyunda yatışıyorlar hayretle izliyorum, böyle bir şey yok' açıklamasını yaptı.


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