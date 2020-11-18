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Gündem İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya HDP ile anayasa görüşmelerinin ses kayıtları var
POLİTİKA

İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya: HDP ile anayasa görüşmelerinin ses kayıtları var

İYİ Parti içindeki kriz sürerken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın yeni anayasa çalışması iddiası yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Meral Hanım’ın ağır yaralı partisi, artık pamuk İP’liğine bağlı…" başlıklı yazısında İYİ Parti'nin eski medya işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Adem Taşkaya'nın iddialarına yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği için parti disiplin kuruluna sevk edilen Ümit Özdağ, "İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı" sözleriyle başlayan tartışma sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın iddiasını yalanlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün "Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok" açıklaması yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Meral Hanım’ın ağır yaralı partisi, artık pamuk İP’liğine bağlı…" başlıklı yazısında önemli bir iddiaya yer verdi.

"Hem Akşener, hem de Kılıçdaroğlu… 2018’in ilk aylarında gizlice yapılan “Yeni Anayasa” görüşmelerini ısrarla inkâr ettiler.

Ne ki; Özdağ, o toplantılara İP’i temsilen Ahmet Kamil Erozan’ın katıldığını ispatladı.

İP’in eski yöneticilerinden Adem Taşkaya da twitter’da “doksandan” çaktı:

“Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olanlarını yüce Türk mahkemelerine vermekten, maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım.”

Tamer Korkmaz'ın yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ ise CNN Türk'te katıldığı programda "Anayasa hazırlığı yapılan toplantılarda tutanak tutulur. Ben de nasıl tutulmuş diye araştırdım. Yazarak tutulmamış, her gelen telefonuyla ses kaydı yapılmış. Yani ses kayıtları var. Bunlar yarın öbür gün ortaya çıkarsa ne diyecekler?" açıklamasında bulunmuştu.

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