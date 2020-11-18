İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya: HDP ile anayasa görüşmelerinin ses kayıtları var

İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği için parti disiplin kuruluna sevk edilen Ümit Özdağ, "İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı" sözleriyle başlayan tartışma sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın iddiasını yalanlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün "Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok" açıklaması yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Meral Hanım’ın ağır yaralı partisi, artık pamuk İP’liğine bağlı…" başlıklı yazısında önemli bir iddiaya yer verdi.

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"Hem Akşener, hem de Kılıçdaroğlu… 2018’in ilk aylarında gizlice yapılan “Yeni Anayasa” görüşmelerini ısrarla inkâr ettiler.

Ne ki; Özdağ, o toplantılara İP’i temsilen Ahmet Kamil Erozan’ın katıldığını ispatladı.

İP’in eski yöneticilerinden Adem Taşkaya da twitter’da “doksandan” çaktı:

“Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olanlarını yüce Türk mahkemelerine vermekten, maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım.”

Tamer Korkmaz'ın yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.

Buradan İyi Parti’nin palavracı kurmaylarına sesleniyorum! Gizlice Anayasa Hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olan şeyleri yüce Türk mahkemelerine vermekten ve maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım



Kolpacılar... REKLAM November 13, 2020

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ ise CNN Türk'te katıldığı programda "Anayasa hazırlığı yapılan toplantılarda tutanak tutulur. Ben de nasıl tutulmuş diye araştırdım. Yazarak tutulmamış, her gelen telefonuyla ses kaydı yapılmış. Yani ses kayıtları var. Bunlar yarın öbür gün ortaya çıkarsa ne diyecekler?" açıklamasında bulunmuştu.

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OYNAT 00:27 İnce'den 'ortak anayasa çalışması' açıklaması: Görünen şu ki yapılmış, insanların kafasını karıştırmamak lazım CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018 yılında ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasıyla ilgili, 'Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:00 İki yıl önce hazırladıkları yeni anayasanın detaylarını açıklayan Kılıçdaroğlu: Böyle bir şey yok, olanları hayretle izliyorum Tarihler 22 Haziran 2018'i gösterirken Tele 1 kanalında bir programa konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği ile ilgili “Biz daha önce Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik, anayasa değişikliği ile ilgili neler yapabileceğimize dair ilkeler belirledik, komisyonun başkanlığını da İbrahim Kabaoğlu yaptı ve bir anlaşma metni hazırlandı' ifadelerini kullanmıştı. Konunun tekrar gündeme gelmesiyle odak noktası olan Kılıçdaroğlu, şimdi ise “Böyle bir çalışma yok, kamuoyunda yatışıyorlar hayretle izliyorum, böyle bir şey yok' açıklamasını yaptı. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:42 Özdağ'dan Akşener'e: Cumhurbaşkanı olabilmek için anayasanın ilk 3 maddesinden taviz verdin TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 2018 seçimleri öncesi HDP ile hazırlanan anayasa taslağında anayasanın değiştirilmesi yasak olan maddeleri üzerinde de oynama yapıldığını söyleyerek Akşener'e seslendi: Cumhurbaşkanı olmak için her türlü tavizi vermeye hazır mıydınız ki değiştirilmesi yasak olan anayasa maddelerinin değiştirilmesine karşı çıkmadınız?

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OYNAT 00:35 Özdağ’dan Meral Akşener’e: HDP ile yazdığınız anayasa taslağıyla partisini bırakıp gelen milliyetçilere ihanet ettiniz TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener'in HDP ile anayasa taslağı hazırlayarak, partisini bırakıp İYİ Parti'ye gelen vatanseverlerin güvenine ihanet ettiğini söyledi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:23 Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye? TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu. BiP'te paylaş

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