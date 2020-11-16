Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi

İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın durumu, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında gündeme alındı.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

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Bu kapsamda, parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

OYNAT 02:23 Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye? TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu. BiP'te paylaş

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Disiplin süreci

Katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Özdağ hakkında, Kavuncu tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti.

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Özdağ da savunmasını partiye yazılı olarak iletmişti.

OYNAT 00:38 İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne toplanan partililerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi İYİ Parti Mv Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesi sonrası partililer İstanbul İl Başkanlığı önünde 'yönetim istifa' sloganları attı. İYİ Parti üyesi bir grup, İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifa etmesini istedi. BiP'te paylaş

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Yargıya taşıyacak

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.