Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi

İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: Akşener ve ekibi seçimleri kazanmak için PKK talebine bile evet der

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısında Meral Akşener ve İYİ Parti yöneticilerine sert sözlerle yüklenen Koncuk, “İYİ Parti'yi yönetenlerin maalesef her kalıba girmek gibi hastalığı, arızası vardır. İktidar olmak için her yolu mübah olarak gören anlayış şu an İYİ Parti'yi yönetiyor. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için siz PKK talebine evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.