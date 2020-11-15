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Gündem 2018de Anayasamız hazır diyen Kılıçdaroğlu Böyle bir çalışma yok, hayretle izliyorum
POLİTİKA

2018'de 'Anayasamız hazır' diyen Kılıçdaroğlu: Böyle bir çalışma yok, hayretle izliyorum

2018’de "Biz Millet İttifak'ını oluşturan partiler olarak anayasa değişikliği çalışması yaptık. Mutabakat metni şu anda elimizde var" açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Özdağ’ın iddiası hakkında, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın "CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde 2018 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırladı" iddiasına yanıt verdi.

Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı
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ANKA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” dedi.

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CHP lideri ayrıca, “Biz bir anayasa konusunda çalışma yapacak olursak, başvuracağım ilk parti İYİ Parti, Sayın Meral Akşener’dir. Onun görüşlerini almak olacaktır” ifadelerini kullandı.

  • 2018’de Çorum ve Amasya ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz Millet İttifak'ını oluşturan partiler olarak anayasa değişikliği çalışması yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bizim hazırlığımız Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra başlamayacak. Daha önce başladı zaten. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var” demişti.

Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye?
OYNAT 02:23
Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye?
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

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