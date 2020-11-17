Meral Akşener geçmişini unuttu: 2016 yılında attığı tweet ortaya çıktı

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla itham etmiş, Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Disiplin Kurulu'nca istenen savunmasını yazılı olarak partiye ileten Özdağ'la ilgili karar çıktı. Özdağ'ın, İyi Parti'den ihracına oy birliği ile karar verildiği açıklandı. Tüm bunların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.

Akşener, "Sayın Özdağ'ın beni, partimizi ve başkanlık divanının neredeyse yarısını izam eden iftira boyutundaki pek çok söylemleri nedeniyle kendisini Merkez Disiplin Kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. Şu anda ayrıntılarını gerçekten bilmiyorum çünkü misafirim vardı. Herkes için hayırlı olsun diyorum ama üzüldüğümü ifade etmek isterim. Sayın Özdağ konusu, keşke böyle olmasaydı" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM İYİ Parti’de PKK ve FETÖ depremi

Ümit Özdağ'ın parti içindeki FETÖ yapılanmasını gündeme getirdikten sonra yapılan ihraç kararı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2016 yılında attığı bir tweeti akıllara getirdi.

OYNAT 01:11 Ümit Özdağ: Demirtaş'ı kahvaltıya davet eden Akşener keşke beni kahveye çağırıp dinleseydi İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ CNN Türk'te katıldığı programda Genel Başkan Meral akşener'e yönelik eleştirilerde bulundu. Akşener'in HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik sözlerini hatırlatan Özdağ 'Demirtaş'ı kahvaltıya davet eden Akşener, keşke beni de kahveye çağırıp ne anlattığımı dinleseydi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ÖZDAĞ, 2016 YILINDA MHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

2016 yılında MHP yönetiminin, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ı parti üyeliğine aykırı hareket ve açıklamaları nedeniyle ihraç etmesinin ardından Akşener'in "Sn Özdağ ihraç edildi. Suçu demokratik hakkını ifade etmek ve Genel Başkan Adayı olmak. Majestelerinin demokrasi anlayışı." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Meral Akşener'in, demokratik haklardan, özgürlükçü tutumdan dem vurup, Ümit Özdağ'ın söylemleri nedeniyle İYİ Parti'den ihraç edilmesine ses çıkarmaması manidar bulundu.

Bu twitini 2016 yılında atmış @meral_aksener



"Büyük konuştuğu yerden imtihan olurmuş insanoğlu...



"Allah, insanı iddiasından vurur." derler! https://t.co/iwM9OEOUiK — Bülent TURAN (@turanbulent) November 16, 2020

'ALLAH, İNSANI İDDİASINDAN VURUR'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan da, Meral Akşener'in 2016 yılında attığı tweeti alıntılayarak, "Bu twitini 2016 yılında atmış @meral_aksener . Büyük konuştuğu yerden imtihan olurmuş insanoğlu...'Allah, insanı iddiasından vurur.' derler!" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM İYİ Parti eriyor: Milletvekili sayısı 43’den 35’e düştü

GÜNDEM Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi

GÜNDEM Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz

OYNAT 02:14 İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: Akşener ve ekibi seçimleri kazanmak için PKK talebine bile evet der İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısında Meral Akşener ve İYİ Parti yöneticilerine sert sözlerle yüklenen Koncuk, “İYİ Parti'yi yönetenlerin maalesef her kalıba girmek gibi hastalığı, arızası vardır. İktidar olmak için her yolu mübah olarak gören anlayış şu an İYİ Parti'yi yönetiyor. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için siz PKK talebine evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:15 Özdağ’dan yeni iddia: Akşener, Buğra Kavuncu’yu genel başkanlığa getirmek istiyor TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin son kongresinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun önünün açıldığını öne sürdü. Özdağ, 'Meral Akşener, Kavuncu'yu kendisinden sonra genel başkanlığa taşımak istiyor” dedi. BiP'te paylaş

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