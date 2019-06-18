2 bakanlıkta FETÖ soruşturması: 18 kişi için gözaltı kararı

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Bahçeli: Eninde sonunda belli olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP adayının mağdur edildiğini söyleyenlerin, hakkı olmadığı halde hanesine 16 binden fazla yazılan oyu da görmeleri gerektiğini söyleyerek, "23 Haziran’da İstanbullu kardeşlerim, sandık başına giderken yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, zillet ortaklığını, FETÖ'nün 'her şey çok güzel olacak' sözünü elbette dikkate alıp oylarını kullanacaklardır. Bu tezgahı kim ya da kimler kurmuştur? Bu organize usulsüzlükte kimlerin payı, parmağı ve dahli vardır? İstanbul'a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır? PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır" ifadelerini kullandı.