Edirne haber: 2 günde 3 araç çalan hırsızın savunması 'pes' dedirtti 2 günde 3 araç çalan hırsızın savunması 'pes' dedirtti Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 gün içerisinde motosiklet, bisiklet ile otomobil çalan ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 27 yaşındaki Sarp S.,mahkemece tutuklandı. Sarp S'nin polisteki ifadesinde psikolojik uyum sorunu yaşadığı ve bu nedenle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Haber Merkezi 15 Mayıs 2019, 12:05 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2019, 12:22 DHA