Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu Tercihler internet sitesinden ya da mobil uygulamadan
EĞİTİM

2020 YKS ek yerleştirme tarihleri - 2020 YKS ek yerleştirme klavuzu

YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu: Tercihler internet sitesinden ya da mobil uygulamadan

ÖSYM, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlanacağını duyurdu. Adaylar YKS ek yerleştirme tercihlerini 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. Adayların, YKS ek yerleştirme tarihleri arasında tercihlerini muhakkak ÖSYM'nin belirttiği kriterlere uygun şekilde yapmaları gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak. Tercihler de 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

İNTERNET SİTESİ VE MOBİL UYGULAMADAN YAPILABİLECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, 'Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim' dedi.

Üniversite öğrencileri heyecanla bekliyor: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
GÜNDEM
Üniversite öğrencileri heyecanla bekliyor: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı
Abone Ol Google News
HES kodu bu yüzden önemli

HES kodu bu yüzden önemli

​Karantinada olması gerekirken otogara bilet almaya gidince yakalandı.
Seville haritası nedir?

Seville haritası nedir?

Yunanistan'ın hayali planını üç dakikada tane tane anlattık.
Halil Sezaiden yaşlı adama dayak açıklaması: Bana küfür etti

İhanet anlaşması imzalandı

İhanet anlaşması imzalandı

​Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız

İlk aşı<br>bugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.

Kaşla göz<br>arasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.