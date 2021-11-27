2022 savunmada atılım yılı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Savunma sanayiinde adeta devrim gerçekleştirildiğini belirten Oktay, faaliyet gösteren firma sayısının 1500’ü aştığını, sektörün özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüştüğüne işaret etti. Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, ATAK helikopteri, zırhlı taktik araçları, zırhlı amfibi hücum aracı, 1. Denizaltı Piri Reis ile ilgili gelişmeleri aktaran ve ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilen tank ve zırhlı araç motoru BATU’nun testlerine başlandığını vurgulayan Oktay, savunma sanayiinde gelecek yıl sağlanacak atılımları da sıraladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

İŞTE BEKLENEN PROJELER

Oktay, HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatlarının tamamlanacağını, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacağını bildirdi. Oktay ayrıca, dikey atım sisteminin karadan atışlı testlerinin gerçekleştirileceğini, Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2. denizaltının havuza çekileceğini, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla tesliminin gerçekleştirileceğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı’na 2022 yılı için 153 milyon 974 bin lira ödenek tahsisi öngörüldü.

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Arşiv

MİT’E ÖVGÜ

Oktay, MİT’in faaliyetlerine de değindi. Kurumun Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve son olarak Afganistan gibi birçok bölgede önemli çalışmalara imza attığına vurgu yaptı. MİT’in ağır darbeler vurduğu PKK/KCK’nın yönetim kademesi ve işleyişinin tahrip edildiğini, teşkilatın FETÖ’nün deşifresine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiğini ve yurt dışında faaliyet gösteren azılı örgüt üyelerini birer birer Türkiye’ye getirdiğini kaydeden Oktay, “Teşkilat, birçok casus yazılımı teknoloji alanında ileri olan pek çok ülkeden daha önce tespit edebilir bir seviyeye ulaşmış, kritik kurumlarımızın sistemlerinin korunması noktasında önemli çalışmalar yürütmüştür” dedi. Oktay, MİT’e de 2022 yılında 3 milyar 483 milyon 231 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü kaydetti.

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OYNAT 06:41 2022 yılında çok konuşulacak 10 Türk silah ve aracı Ortaya koyduğu yenilikçi teknolojik ürünlerle çok sayıda ülkenin yakından takibe aldığı Türk Savunma sanayi yeni teslimatlar için gün sayıyor. Her biri alanında ciddi üstünlükler barındıran silah ve araçlarla Türk ordusu karada, havada ve denizde mutlak bir üstünlüğü de ele geçirmiş olacak. Tabi bu teslimatlar askerin elini güçlendirirken dışarıya olan bağımlılığı azaltarak milyarlarca dolarlık ihracatın da kapısını aralayacak. Savunmadaki Türkler programı yeni yıla sayılı günler kala 2022 yılında teslimatı yapılacak silah ve araçları gündemine aldı. BiP'te paylaş

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Hibrit tehditlerle mücadele merkezi

MGK Genel Sekreterliği’nin hibrit tehditlerle mukabele edilmesi konusunda koordinatör makam olarak tayin edildiğini bildiren Fuat Oktay, bu maksatla MGK Genel Sekreterliği başkanlığında ‘Hibrit Tehditler Analiz Merkezi’nin (HTAM) kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

POLİTİKA KURULLARINDAN 75 RAPOR

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının 2021 yılı içinde tüm karar alma mekanizmalarına yol gösteren 75 rapor ve politika belgesi hazırladığını, halihazırda 19 politika dokümanının daha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

MALEZYA VE İNGİLTERE’YE FİNANS OFİSİ

Yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler veren Oktay, 2021’in ilk 10 ayında toplam değeri 664 milyon 100 bin dolar olan, Almanya, ABD, Japonya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ait 17 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin Pekin’in ardından Malezya ve İngiltere’de de çalışma büroları açacağı öğrenildi.

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MİLLİ GELİRDE YAPAY ZEKA HEDEFİ YÜZDE 5

Dijital Dönüşüm Başkanlığı’nın yapay zeka çalışmalarına da değinen Oktay, önümüzdeki 5 yılda yapay zekanın Türkiye’nin GSYH’sına katkısını yüzde 5’e yükseltmeyi ve yapay zeka uzmanı istihdamını da 50 bin kişiye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

BELGELER EVİMİZDE

Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın mesnetsiz iddiaları çürütmek ve Türkiye’nin dış politikada öne sürmüş olduğu savları, bilgi ve belge temelinde desteklemek adına yoğun bir çaba sarfettiğine dikkat çeken Oktay, “Belgeler Evimizde” mottosuyla yaklaşık 42 milyon dijitalleştirilmiş belgenin resmi internet sitesi veya e-Devlet aracılığıyla hizmete açıldığını, proje kapsamında 18 ayda 15 milyon belgenin araştırmacılar tarafından görüntülendiği bilgisini verdi.

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Ankara Palas Müzesi açılıyor

2022’de Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayları ile diğer bazı köşk ve kasırlarda restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Oktay, 2022’nin ilk çeyreğinde de Ankara Palas Müzesi’nin hizmete açılmasının planlandığı bilgisini verdi.

200 bin öğrenciye kariyer desteği

Oktay, İnsan Kaynakları Ofisi’nin şimdiye kadar 100’den fazla üniversitede 200 bine yakın öğrenciye destek verdiğini, 2022’de ise bu sayının 400 binin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

CİMER’E 5 milyon başvuru

CİMER’e 2021 Kasım itibariyle 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapıldığını kaydeden Oktay, cevaplanma oranının yüzde 87, ortalama işlem süresinin ise 16 gün olduğunu ifade etti.