Gündem 3 bölgeye fırtına uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden ​3 bölgeye fırtına uyarısı! İstanbul ve il il hava durumu

3 bölgeye fırtına uyarısı

Meteorolojiden son hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden fırtına, yarın etkisini arttıracak. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji, fırtınanın yarın etkisini arttıracağını açıkladı.
Meteoroloji, fırtınanın yarın etkisini arttıracağını açıkladı.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esecek.

Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

İL İL HAVA DURUMU

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Sıcaklıklar 15 derece düşecek
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