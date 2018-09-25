3 bölgeye fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esecek.

Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

İL İL HAVA DURUMU

GÜNDEM Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı