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SAKARYA

Batı Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı! Sakarya, Düzce, Kastamonu hava durumu

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini duyurarak, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

  • "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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