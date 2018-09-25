Sıcaklıklar 15 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), yarın kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da bugün ve yarın aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte sağanak geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak 19-21 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın bugün ve yarın Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.