Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/lrbZJTHxIA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2020

GÜNDEM Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu