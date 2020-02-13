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3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu - Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hudut karakolunda askerimiz gözetleme yaparken. (Arşiv)
Hudut karakolunda askerimiz gözetleme yaparken. (Arşiv)

Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.

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