31 Mart’ta bunları emekli edin

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, CHP’yi eleştirerek “Ankara’da da, İstanbul’da da, İzmir’de de bunları 31 Mart'ta bunları emekli edelim” dedi.

Keçiören’deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapan Erdoğan, şöyle konuştu: “Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. “Son dönemde vizyonsuzluğu, programsızlığı, projesizliği, esersizliği, hizmetsizliği yücelten bir anlayışın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzıendam etmeye başlıyor.”

CHP BELEDİYELERİ DÖKÜLÜYOR

“Hatta yaptığı hiçbir şey olmamakla övünen, bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını göğsünü gererek diyen siyasetçiler, belediye başkanları, adaylar türedi. Seçimleri kimin kazandığından, kimin kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından üzüntülüyüz. Ankara, İstanbul, İzmir böyle. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet. Biz eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız. Ankara başta olmak ülkemizin en büyük şehirlerine tebelleş olan bu zihniyeti mutlaka ama mutlaka 31 Mart'ta siyasetten tasfiye etmeliyiz.”

DESTELERİ GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?

“Şehirlerimize kamu bütçesinden tahsis ettiğimiz devasa bütçelerin bunların elinde nereye gittiği meçhul. Gerçi son dönemde bu paraların akıbetine dair bazı ipuçları görmeye başlamadık değil. Desteleri gördünüz değil mi? Demetleri gördünüz. Dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır, ne iş bu? Bu durum başka bir dönemde başka bir parti mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ‘Ben hesap uzmanıyım’ diyorlardı. Şimdi hesap uzmanı nerede? Ankara'da bir apartman dairesinde, emekliye ayrıldı. Bunun da akıbeti aynı, bu da gidecek. Ama belediye başkanı çok daha önceden gidecek. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara’da da, İstanbul’da da, İzmir’de de bunları 31 Mart'ta bunları emekli edelim.”

DEM İÇİN TAKLA ATIYORLAR

“Sivil toplum görüntüsü altında ülkenin ve milletin aleyhine her faaliyetin içinde olanlar da onlardan geri kalmıyor. Tüm kesimlerin temsilcileri, tek parti faşizmi heveslisi CHP ile sırtını bölücü terör örgütüne dayanan DEM’e destek vermek için atmadık takla bırakmıyorlar. Çok iyi takla atıyorlar. Esermiş, hizmetmiş, projeymiş, erdemmiş, onurmuş, zerre kadar umurlarında değil.”

BİZİM PAÇAMIZDA NE İŞİNİZ VAR?

“Başımıza bir de tüm bunları gördüğü, bildiği, yakinen şahit olduğu halde kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Sizin bizim paçamızda ne işiniz var? Biz kaybedince kazanacak olanlar kim tabii ki tek parti faşisti CHP ve artık onun tescilli ortağı haline dönüşen DEM. Allah bunlara akıl fikir versin diyor ve biz işimize bakıyoruz.”

Ankara’nın mührü

Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankara’yı selamlayacağını belirten Erdoğan, “Bünyesindeki kütüphanesi, spor salonu, kafeteryası, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. Kulenin en üst kısmında yer alan Selçuklu yıldızı zaten başlı başına buraya vurulmuş bir Ankara mührüdür. Nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimizin de yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecekleri anlaşılıyor” dedi.

Başkente kuyruklar layık değil

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, önceki gün Trabzon Of Ağaçseven Köyü Tanışma ve Yardımlaşma Derneği iftarına katıldı. Keçiören’i yirmi yılda bir gecekondu kentinden bir dünya kenti haline getirdiğini anlatan Altınok, “Dünyada örneği olmayan bir belediyecilik hikayesini, bir belediyecilik destanını yazdık. Şimdi bu destanı artık Ankara'da yazma vaktidir değerli hemşerilerim” diye konuştu. Trafik ve ulaşım sorunlarına da değinen Altınok, “Ankaralılar balık istifi gibi otobüslere, duraklardaki kuyruklara layık değil” dedi.







