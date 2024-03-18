Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki 4. Kolordu Komutanlığı'nda Askerler ile İftar Programı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün Çanakkale Deniz Zaferimizin 109. yıldönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale Geçilmez dedirten o büyük kahramanları yad ettik. İstiklal harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatında 15 Temmuz'da onuru için toprağa düşen şehitlerimize de bu vesileyle Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çanakkale sadece bir deniz zaferi değil, direniş ruhudur. Çanakkale bir iman okyanusudur. Çanakkale tarihin en büyük zaferlerinden olduğu kadar bir devletin yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır. Hep beraber Çanakkale ruhuna ne kadar sıkı sahip çıkarsak, geleceğimize o kadar güvenle bakacağımıza inanıyorum. Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz. Gençlerimizin şehadet bilincine sahip olması çok önemli.

erörle mücadelemizde binlerce evladımızı şehit verdik. 15 Temmuz'da 253 insanımız kahramanca toprağa düştü. DEAŞ'ından DHKPC'sine kadar terör örgütlerinin eylemlerinde nice kardeşimiz vatanımız uğrunda düşünmeden canlarını feda etti. Bundan sonra da aynı azimle kararlılıkla bayrağımıza ezanımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe emin olun bize yönelik saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir. Bizi bu topraklardan kazıma planları son bulmayacak.

'GÜÇLÜ BİR ORDUYA SAHİP OLMAK MECBURİYETTİR'

Güçlü bir orduya sahip olmak tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını en yüksekte tutması gereken bir milletiz, bir orduyuz. 20 sene önce biz yüzde 20'lerdeydik, şimdi yüzde 80'lerdeyiz. Yüzde 20 yerli milliye sahipken yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza mühimmatımıza sahibiz. Bunu ilerilere taşımak zorundayız. Uçak gemimizi yaptık, yetmez diyoruz. İkinci uçak gemisini yapma kararlılığımız var. İnsansız uçaklarımız ortada. Tek koldan çalışmıyoruz. Denizin altında da insansız denizaltıları yapma gayreti içindeyiz, bunu da başaracağız. Elin oğlu yapar da biz niye yapamayalım.

'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

İş başa düştüğünde ne üyesi olduğumuz ittifakların ne de uluslararası yapıların hiçbir işe yaramadığını, yakın acı tecrübelerden biliyoruz. Her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kestik.

Sınır ötesi ne işin var orada diyenlere karşı cevabımız yaptığımız operasyonlardır. Biz güçlü Türkiye güçlü ordu diyoruz. Bu anlayışla kahraman ordumuzun vatan müdaafası görevini yerine getirmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Biz toplu iğneyi yapamıyorduk. Bize ABD'si batısı normal tabanca vermiyordu. Biz müttefikiz vermiyordu. Biz şimdi onlara yerli tabanca satıyoruz. Eğer çalışırsan senin de olur. Artık bunları aştık. Tabancının yanında orta menzilli silahların daniskasını üretiyoruz. Mühimmatta çok öndeyiz. Onlar sıraya giriyor istiyorlar biz yetiştiremiyoruz. Eli kanlı örgütlere karşı yürüttüğümüz mücadelenin başarıya ulaşması için sizlere desteği veriyoruz vereceğiz.