Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümünü kutlanırken Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda törenlerin yapılacağı alandaki çalışmalar da tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Şehitler Abidesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'uncu Yıl Dönümü törenine katılacak.
Erdoğan, Çanakkale programının ardından Ankara'ya geçecek. Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı, Ankara'daki programı kapsamında 4'üncü Kolordu Komutanlığına gidecek, askerler ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.