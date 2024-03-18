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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacak

Türk milleti, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de tarihin akışını değiştiren bir zafer kazandı. Çanakkale'nin "geçilmezliği" dünyaya bir kez daha ispatlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale ve Ankara'da iki önemli törene katılacak.

10:45 - 18/03/2024 Monday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümünü kutlanırken Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda törenlerin yapılacağı alandaki çalışmalar da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Şehitler Abidesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'uncu Yıl Dönümü törenine katılacak.

Erdoğan, Çanakkale programının ardından Ankara'ya geçecek. Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirecek.


Cumhurbaşkanı, Ankara'daki programı kapsamında 4'üncü Kolordu Komutanlığına gidecek, askerler ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, "15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Tam değil yarı zamanlı mesai ehilleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Tam değil yarı zamanlı mesai ehilleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Kadim Dostlar İftarı" programında konuştu. Konuşmasına, Gazze'de yaşanan vahşete dikkati çekerek başlayan Erdoğan, bölgeye gönderilen 40 bin tondan fazla yardımların artarak devam edeceğini söyledi. Filistinlilere terörist denmeyeceğinin de altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin halkının hak ve adalet mücadelesine hep destek verdik." ifadelerini kullandı. Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Şehirlerimizi fetret devrine soktular. Tıkır tıkır işleyen düzeni de bunlar bozdu. Deprem bu ülkenin bir gerçeğiyken yönettikleri şehirlerimizi depreme hazırlama konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Çanakkale
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