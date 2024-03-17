Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da 110 bin kişiye hitap etti: CHP demet demet avroları topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da düzenlenen mitingde 110 bin kişiye hitap etti.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Sevgili Konyalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Konya, vefanın şehridir. Bizim Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk.





15 Temmuz'dan beri devam ettirdiğimiz vatanın bekasını koruma mücadelesinde Konya ile birlikte yol yürüdük. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum.





Emniyetten sordurdum, meydanda ne kadar katılım var diye... Yollar hariç 110 bin katılım var. Her zamanki gibi Konya bu. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece sandık değil, kutlu bir davanın sancağı olduğunu gösterdiniz.









"Konya sadece sınırlarından ibaret bir şehir değil"





Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağına inanıyorum. Konya sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değil, asırlarca Anadolu'ya başkentlik yaptı. Sadece kendisi kalkınmakla kalmadı, herkese faydası dokundu. Konya Büyükşehir Belediyemiz deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı. Rabbim hepinizden razı olsun.





21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü mücadelenin içinde olduk. Gece gündüz çalıştık. Vatan topraklarının her karşını yatırımlarla eserlerle donattık. Demokrasi hak özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik.





Sayısız saldırının önüne set çektik. Türkiye'yi terörden, nice tuzaklardan kurtardık. Ülkemizi güçlendirirken memleketin her potansiyelini kullandık. Eski Türkiye ile şimdiki Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün. Konya'nın 21 yılda kat ettiği mesafenin şahidi sizlersiniz.









"CHP yine DEM ile gizli saklı iş birliği halinde"





Geçmişte elimizden kaçırdığımız fırsatların gerisinde vesayetin, zayıf yönetimlerin yol açtığı boşluk vardı. Bugün de birbirlerini görse selam vermeyecek olanları bir araya getiren budur. 6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün Mahalli İdareler Seçimleri'nin kendine özelliklerini kullanarak cepheyi birazcık daha genişlettiler. CHP yine DEM ile gizli saklı iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM yönetimi dışarıdan aldığı emirlerle hareket ediyor. Örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar. CHP ile yaptığı pazarlıkla yine işaret edilen isimleri öne sürdüler. Bu iki partinin sinsi oyununa, AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başkaları da var.





"Meclis'e bile giremediler"





Bu iki partinin kurduğu sinsi oyuna Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak siyasette tırnak tutturmanın peşindeler. Partimizden ayrılıp 6'lı Masa'ya misafir oldular. Şimdi parlamentoda bile yerleri yok. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı. Kendileri Meclis'e bile giremedi. CHP'nin kifayetsiz muhterisleri Atatürkçülük gibi kavramların istismarı ile varlıklarını sürdürmüştür.









"Bunlara bu ülke teslim edilir mi?"





AK Parti kurulduğu günden beri her seçimden birinci çıktı. Konya mücadelemizin de, maruz kaldığımız saldırıların da en yakın şahidi. Konya AK Parti döküntüleri ile terör örgütü uzantıları için çalışanlara itibar eder mi? Adı her türlü kirli pazarlıklarla anılan partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Demet demet dolarları, avroları toplayıp aralarında paylaşıyorlar. Şunların haline bak... Bunlara bu ülke teslim edilir mi?





Hedefimiz 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmektir. Sandıkları patlatmak, Konya'da tarihi oy rekoru için gece gündüz çalışacağız.









"Eser ve hizmet siyasetinde elimize su dökecek kimse yok"





Eser ve hizmet siyasetinde elimize su dökecek kimseyi tanımıyoruz. Şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla buluşturduk. Son 21 yılda Konya’ya 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 4 yeni üniversite kazandırdık.





Kulu Devlet Hastane'sinin bu çarşamba hasta kabulüne başlayacağının müjdesini de veriyorum. Kayacık ile mevcut gar arasındaki kesimi 4 hatlı hale getiriyoruz. Yeni Gar-Meram Raylı Sistem Hattı çalışmalarımız devam ediyor.





Tarım ve ormancılıkta şehrimize 25 baraj, 41 gölet, 76 sulama tesisi inşa ettik. Çiftçilerimize yaklaşık 119 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik.











