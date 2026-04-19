Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada Baydur'un, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına görevden alındığı belirtildi.
"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."