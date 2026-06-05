TOKİ 20 bin konut satışı il ve ilçelere göre liste! TOKİ 20 bin konut 64 il hangileri, nerelerde yapılacak?

Kurum, kampanyanın amaçları arasında kira fiyatlarını düşürmek ve vatandaşların güvenli konutlara erişimini artırmak olduğunu söyledi. En fazla konut Bursa, Ankara ve deprem bölgesi illerinde satışa çıkacak Açık satış kampanyasında en fazla konutun satışa sunulacağı iller de belli oldu. Buna göre Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ilk sıralarda yer aldı.