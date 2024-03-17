Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti faşizmi pusuda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerden geçerek bugünlere geldiğini, bugün doya doya teneffüs edilen özgürlük ortamının vatandaşlara altın tepside sunulmadığını dile getirdi. Erdoğan, partisinin Miting, Etkinlik ve Gösteri Alanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında hangi kazanımın, hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletin gayet iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, “Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini olaylara aklı selimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor” şeklinde konuştu.









NİCE BADİRELER ATLATTIK

Erdoğan, şunları kaydetti: "Darbeden terör saldırılarına, sokak olaylarından, partimizin kapatılma davasına kadar nice zorluklara göğüs gerdik, nice badireler atlattık. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde 253 şehidimizin kanı pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Şimdi buradan siz kardeşlerime bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul'da Erzurumlu malum çok. İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Bitmedi. İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi? Hep beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.”





DADAŞ FARKINI YİNE GÖSTERDİ

Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na ve kendisine verilen destek için Erzurumlulara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki, dadaş farkını, vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor, yerine ulaşıyor.”





20 BİN KİŞİLİK KAPALI STAT

Gençlik ve sporda 19 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptıklarını, birçok farklı branşta 73 spor tesisi inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, Erzurum'a 20 bin kişi kapasiteli modern bir stat kazandırmak için de hazırlıklara başladıklarını bildirdi. Erdoğan, "Palandöken Kayak Merkezimizle Konaklı Kayak Merkezimizi birleştirecek bir projeyle Erzurum'un kış sporları merkezi hüviyetini güçlendireceğiz." dedi. Erzurumlu ihtiyaç sahiplerine 10,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını ifade eden Erdoğan, sağlıkta 2 bin 32 yataklı 27 hastane dahil 107 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını, bunların arasında 700 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bulunduğunu söyledi.





DÖNÜŞÜMDE GECİKMELER ÇÖZÜLECEK

Kentsel dönüşümde 5 bin 435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Aziziye ilçemizdeki kentsel dönüşüm projesinde yaşanan gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz"





ÇİFTÇİLERE 4 MİLYAR LİRA GELİR ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum sınırları içindeki demir yollarını komple yenilediklerini, Divriği-Erzincan, Erzurum-Kars demir yolu hattının modernizasyonu için de çalışmalara başladıklarını ifade etti. Erdoğan, "Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarında sona geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde inşasına da geçeceğiz. Yaptığımız yatırımlarla modernize edip büyüttüğümüz Erzurum Havalimanımızın yolcu sayısı yılda 105 binden 1 milyonun üzerine çıktı." diye konuştu. Tarım ve ormanda Erzurum'a 11 baraj, 1 içme suyu tesisi, 23 sulama tesisi, 3 arazi toplulaştırma projesi, 300 taşkın koruma tesisi, 15 gölet ve 28 hidroelektrik santrali kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, inşa ettikleri sulama projeleriyle 554 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçilere yıllık 4 milyar lira gelir artışı sağladıklarını anlattı.





8 BARAJ DAHA GELİYOR

Toplam 280 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Söylemez Barajı başta olmak üzere 8 barajın yapımının sürdüğü bilgisini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti: "Daphan Ovası Cazibe Sulamasının ilk kısmını tamamladık. İkinci kısım ihalesine bu yıl içinde çıkıyoruz. Başköy Barajı Sulaması ve Sakalıkesik Ovası Sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz. Çeşitli safhalardaki 13 tesisi bitirdiğimizde 425 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerimize 32 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimizde bir Teknokent kurduk. Organize sanayi bölgelerimizin altyapısını güçlendirdik. Mevcut organize sanayi bölgesini büyüterek yatırım için bekleyen 250 firmamızın önünü açacağız. İstihdamı desteklemek için Erzurumlu işverenlerimize 2 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide Erzurum'un bütün ilçelerine doğal gaz arzını sağladık."





İkramiyeler 2 ila 5 Nisan arasında ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan arasında yatıralacağını söyledi. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda konuşan Erdoğan, görev yaptığı her kademede çalışanların haklarını teslim etmek için çalıştığını söyledi. Bu yıl asgari ücreti yüzde 100 artışla 17 bin TL’ye çıkardıklarını belirten Erdoğan, "En düşük memur maaşı 2002 yılına göre reel olarak yüzde 300 oranında nominal olarak ise 84 kat artış gösterdi. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımı rağmen emeklerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık" dedi. Erdoğan şunları kaydetti: "Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyeleri inşallah iki ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız"



