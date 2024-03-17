Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Tam değil yarı zamanlı mesai ehilleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı iftar programında muhalefete sert sözlerle yüklenerek, "Şehirlerimizi fetret devrine soktular. Tıkır tıkır işleyen düzeni de bunlar bozdu. Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Kadim Dostlar İftarı" programına katıldı.









Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gazze'ye 40 bin tondan fazla yardım yapıldığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizi fetret devrine soktular. Tıkır tıkır işleyen düzeni de bunlar bozdu. Deprem bu ülkenin bir gerçeğiyken yönettikleri şehirlerimizi depreme hazırlama konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler." dedi.









"Filistinlilere terörist denemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazze'ye gönderdiğimiz 40 bin tonu aşan yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Filistinlilere terörist denemez. Filistin halkının hak ve adalet mücadelesine hep destek verdik.

Ülkemizde kimileri Filistin diye, Gazze diye, Ramallah diye bir yerin varlığından ilk kez 7 Ekim'de haberdar olmuş olabilir.

Biz bu mücadeleye ömrümüzü harcadık. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemeyeceği dik duruşu bundan 15 yıl önce 'One minute' diyerek ortaya koyduk.

Muhalefete tepki

Şişirilmiş anketlerle iktidara yürüdüğünü zanneden faşist zihniyetin seçim sürecinde nasıl pervasız hale geldiğini hep birlikte gördük.

Sadece Cumhur İttifakı'na oy verenlerin değil, diğer partilere gönül verenlerin de hak ve hukukunu garanti altına aldık.

31 Mart'ta seçim zaferi bekliyoruz. Sandıktaki seçim başarılarımızla azgın azınlığın tahakkümü bitti.

Şehirlerimizi fetret devrine soktular. Tıkır tıkır işleyen düzeni de bunlar bozdu.

Deprem bu ülkenin bir gerçeğiyken yönettikleri şehirlerimizi depreme hazırlama konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler.

Hep birlikte el ele gönül gönüle vererek inşallah 31 Mart'ta İstanbul'umuzu muradına kavuşturacağımıza inanıyorum.







