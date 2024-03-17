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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Tam değil yarı zamanlı mesai ehilleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Kadim Dostlar İftarı" programında konuştu. Konuşmasına, Gazze'de yaşanan vahşete dikkati çekerek başlayan Erdoğan, bölgeye gönderilen 40 bin tondan fazla yardımların artarak devam edeceğini söyledi. Filistinlilere terörist denmeyeceğinin de altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin halkının hak ve adalet mücadelesine hep destek verdik." ifadelerini kullandı. Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Şehirlerimizi fetret devrine soktular. Tıkır tıkır işleyen düzeni de bunlar bozdu. Deprem bu ülkenin bir gerçeğiyken yönettikleri şehirlerimizi depreme hazırlama konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler." dedi.

Semih Bozkuş
20:30 - 17/03/2024 воскресенье
Güncelleme: 21:37 - 17/03/2024 воскресенье
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı iftar programında muhalefete sert sözlerle yüklenerek, "Şehirlerimizi fetret devrine soktular. Tıkır tıkır işleyen düzeni de bunlar bozdu. Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Kadim Dostlar İftarı" programına katıldı.



Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gazze'ye 40 bin tondan fazla yardım yapıldığını ve bunun artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizi fetret devrine soktular. Tıkır tıkır işleyen düzeni de bunlar bozdu. Deprem bu ülkenin bir gerçeğiyken yönettikleri şehirlerimizi depreme hazırlama konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler." dedi.



"Filistinlilere terörist denemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazze'ye gönderdiğimiz 40 bin tonu aşan yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Filistinlilere terörist denemez. Filistin halkının hak ve adalet mücadelesine hep destek verdik.

Ülkemizde kimileri Filistin diye, Gazze diye, Ramallah diye bir yerin varlığından ilk kez 7 Ekim'de haberdar olmuş olabilir.

Biz bu mücadeleye ömrümüzü harcadık. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemeyeceği dik duruşu bundan 15 yıl önce 'One minute' diyerek ortaya koyduk.

Muhalefete tepki

Şişirilmiş anketlerle iktidara yürüdüğünü zanneden faşist zihniyetin seçim sürecinde nasıl pervasız hale geldiğini hep birlikte gördük.

Sadece Cumhur İttifakı'na oy verenlerin değil, diğer partilere gönül verenlerin de hak ve hukukunu garanti altına aldık.

31 Mart'ta seçim zaferi bekliyoruz. Sandıktaki seçim başarılarımızla azgın azınlığın tahakkümü bitti.

Şehirlerimizi fetret devrine soktular. Tıkır tıkır işleyen düzeni de bunlar bozdu.

Deprem bu ülkenin bir gerçeğiyken yönettikleri şehirlerimizi depreme hazırlama konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Bunlar tam zamanlı değil yarı zamanlı mesai ehliydiler.

Hep birlikte el ele gönül gönüle vererek inşallah 31 Mart'ta İstanbul'umuzu muradına kavuşturacağımıza inanıyorum.


Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, "15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum." dedi.


#İstanbul
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#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
2 часа(ов) назад
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