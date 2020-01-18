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ADANA

4 ilde 25 adrese baskın: Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi

4 ilde 25 adrese baskın: Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 uçak savar mermisi ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Adana merkezli 4 ilde 25 adrese baskın düzenlendi.
Adana merkezli 4 ilde 25 adrese baskın düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Karaman’da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

DHA
Özel harekat polislerinin karadan, helikopterin havadan destekliği baskınlarda 18 zanlı yakalandı.

Polis 17 Ocak günü şafak vakti zanlıları yakalamak için Adana merkezli 4 ilde 25 adrese baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin karadan, helikopterin havadan destekliği baskınlarda 18 zanlı yakalandı. Zanlıların evleri ve yakalanma anları helikopter kamerası ile de anbean görüntülendi. Firari zanlıların yakalanması için de çalışma başlattı.

DHA
Operasyonda 4 uçak savar mermisi ele geçirildi.
  • Polisin zanlıların evinde yaptığı aramalarda ise 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde darasız 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 şeffaf kilitli poşet, 4 uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

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