Gündem Bakan Soylu talimat verdi 81 ilde uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
POLİTİKA

81 ilde 'uyuşturucu ile mücadele toplantısı'

Bakan Soylu talimat verdi: 81 ilde 'uyuşturucu ile mücadele toplantısı' yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, 81 ilde 'uyuşturucu ile mücadele toplantısı' düzenlendi. Toplantılarda, illerde metruk binaların tespit edilerek ıslah edilmesi ve yıkılması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmaların devamı önem arz ediyor.

Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM
Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

Bu kapsamda ülke genelinde eş zamanlı olarak dün Valiler başkanlığında, il protokolünün katılımıyla 'uyuşturucu ile mücadele toplantısı' düzenlendi. İl genelindeki uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki yıl ile kıyaslandığı toplantılarda alınan, alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek 2020 yılında yürütülecek çalışmalar planlandı.

Soylu: PKK bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür
OYNAT 00:33
Soylu: PKK bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da 'Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Soylu, 'PKK, bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür. Hatta bu gerçeği ABD bile resmi raporlarla itiraf etmiştir' dedi.

Metruk binalar ya yıkılacak ya da ıslah edilecek

Toplantılarda, metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi. Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durum ele alındı.

STK'lar ile işbirliği ele alındı

Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar yapıldı. Özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmalar planlandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ele alındı. Gençleri etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirildi. Benzer toplantı önümüzdeki hafta kaymakamlar başkanlığında düzenlenecek.

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