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49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyon: 127 kişi yakalandı

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı.

10:38 - 8/05/2024 Wednesday
Güncelleme: 10:39 - 8/05/2024 Wednesday
AA

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde düzenlenen Mahzen-40 operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı.





#emniyet
#Mahzen operasyonu
#Tefeci operasyonu
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