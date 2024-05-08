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Sekiz ilde ‘MAHZEN-39' operasyonları: Umut Öken organize suç örgütü çökertildi

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen ‘MAHZEN-39' operasyonlarında elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 33 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları tespit edildi.

Kenan Biter
08:10 - 8/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 08:22 - 8/05/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
‘MAHZEN-39' operasyonlarından görüntüler
‘MAHZEN-39' operasyonlarından görüntüler

Diyarbakır merkezli olmak üzere Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta “Mahzen-39” operasyonları düzenlendi.



Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu 33 şüpheli yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.




#Diyarbakır
#MAHZEN-39'operasyonları
#Umut Öken
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