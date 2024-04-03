Operasyon kapsamında, tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

Operasyon kapsamında, tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütünün elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı ve yurt dışından yönettiği belirlendi.