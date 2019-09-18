Gündem 53 bin öğrenciye sıcak yemek
EĞİTİM

53 bin öğrenciye sıcak yemek

MEB, çocuklara sevgi ve paylaşmayı aşılayacak yeni bir uygulamaya imza attı. Bakan Ziya Selçuk, “Van’da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Bu projenin bütün Türkiye’ye yayılması konusunda da bazı çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk (ortada)
Ziya Selçuk (ortada)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pilot il seçilen Van'da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek dağıtılacağını söyledi. Bakan Selçuk, Van programı kapsamında İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okulda bulunan müze, atölye ve müzik sınıfını gezen Selçuk, okulun yemekhanesinde öğrencilere yemek dağıttı. Selçuk, özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini önemsediklerini söyledi. Öğrencilerin gözündeki mutluluğu, pırıltıyı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, şunları belirtti:

SEVGİ VE BİR PAYLAŞMA HİSSİ DAĞILIYOR

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerinin giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru dönüşeceğini düşünüyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmayacak, aynı zamanda sevgi ve bir paylaşma hissi dağılıyor. Bu bakımdan çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Akademisyenler lise derslerinde

Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine bazı liselerde uygulama yeni eğitim ve öğretim yılı ile başladı. Erzurum’da da diğer illerde olduğu gibi proje okullar belirlendi ve akademisyenler lisedeki bazı derslere girmeye başladı. Uygulama kapsamında ilk ders Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde verildi. Lisedeki coğrafya dersine Atatürk Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günay Kaya girdi. Liselerde akademisyenlerin sezon boyunca derslere gireceğini sözlü ve yazılıları da onların yapacağını bildirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün işbirliği sonrası T.T. Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi coğrafya derslerine Doç. Dr. Günay Kaya, tarih derslerine Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, İbrahim Hakkı Fen Lisesi kimya derslerine Prof. Dr. İrfan Kührevioğlu, Necmettin Erbakan Fen Lisesi biyoloji derslerine Prof. Dr. Ökkeş Arıcı, Sultan Abdülhamid Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL Lisesi teknik resim derslerine Prof. Dr. İshak Kotçioğlu, Erzurum Lisesi tarih derslerine ise Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun girmesine karar verildi.

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MEB’den ‘Mahmut Tuncer’ açıklaması

  • Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), sosyal medyada paylaşılan, Mahmut Tuncer görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada bir sanatçının görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir” ifadelerine yer verildi.

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