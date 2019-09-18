Dünya Şenlik var
ORTADOĞU

Şenlik var

Fırat Kalkanı Bölgesi’nde düzenlenen “Sınırsız Şenlik” ile Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi. 8 yaşındaki Halepli Ayşe El Hasan “İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. İnşallah bundan sonra hep böyle şenlikler olur” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Azez’in Burakatı köyünde başlayan şenlik, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan diğer bölgelerde de 5 gün boyunca sürecek. 21 Eylül’e kadar sürecek şenliğin son günü Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’nde olacak.
Azez’in Burakatı köyünde başlayan şenlik, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan diğer bölgelerde de 5 gün boyunca sürecek. 21 Eylül’e kadar sürecek şenliğin son günü Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’nde olacak.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi, yüzlerce çocuğun doyasıya eğlendiği bir şenlik alanına dönüştü. Kilis Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), UMDH ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla Kilis’in karşısındaki Azez ilçesinin Burakatı köyü’de düzenlenen şenliğe çoğunluğu Türkmen 500’den fazla çocuk katıldı. Bir hafta boyunca devam edecek etkinliğin ilk gününde çocuklar, sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Türkiye’den gönüllülerin de katıldığı programda çocuklara “Bi Kutu Gelecek” isimli içi kırtasiye malzemeleri ve oyuncak ile dolu kutular dağıtıldı. Bu kutularla birlikte her bir çocuğun 1 yıllık kırtasiye ihtiyacı karşılanmış olacak.

'Bi kutu gelecek' projesi

HER ŞEY GÜLSÜNLER DİYE

Şenliğe 500'den fazla Türkmen çocuk katıldı.

8 yaşındaki Ayşe El Hasan "Halep’i, evimi çok özledim. Hayatımda ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. İnşallah bundan sonra hep böyle şenlikler olur. İnşallah benim memleketim düzelir ve bu oyunlar orada da olur” diye konuştu. Dernek gönüllüsü Fatih Alibaz Dursun, “Bu bölgedeki çocuklar savaş ortamında yaşadıkları için eğlenme imkânları, gülme imkânları çok kısıtlı. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek için bu şenliğin düzenlemesi çok önemli” dedi.

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