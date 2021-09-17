55 yıllık ustadan görülmemiş yöntem: Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için bunu yapın

İstanbul'da yaşayan ve 10 yaşında başladığı tavuk yetiştiriciliği ve yumurta işinde 55 yıldır emek veren Cahit Şahin, yumurtanın tazeliğini anlamak için daha önce görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin’in avucunun içine aldığı ve üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadaki, en üstteki yumurtayı değdirdiğinde dönüyor. Şahin dönen yumurtanın bu şekilde taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Şahin, bu yöntem kullanıldığında eğer yumurta dönmezse yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerektiğini belirtiyor. Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Şahin aynı zamanda yumurtayı sallama yönteminden daha iyi bir yöntem olduğunu savunuyor.

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“Ortadaki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde yüz tazedir”

Yumurta üreticisi Cahit Şahin, “Bir yumurtanın taze olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Üç tane yumurta alıyoruz elimizin içerisine. Üst üste koyuyoruz yumurtaları. Orta merkezdeki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde yüz tazedir. Eğer dönmüyorsa yüzde yüz bayattır. Bayat yumurta yediğinde çok zehirlenen oluyor. Örneğin alerji yapar, yüz kısımlarında sivilce yapar, çocuklara mesela vücutta komple sivilce gibi alerji yapar yumurta.

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Marketlerde satılıyor ama marketlerde koli içerisinde açamıyorsun. Örneğin evine aldın bir koli götürdün. Götürdükten sonra evinde açtın üç yumurtayı evinde test yapman gerekiyor. Test yaptın yumurtalar dönmedi. Bunu götürüp markete geri vermen gerekiyor. İade etmen gerekiyor. Çünkü bu yumurta taze değil. Bile bile sağlığını tehlikeye atmanın da bir anlamı yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Eğer taze yumurta yiyeceksen yüzde doksan dokuz bu testi yapacaksın. Üç tane yumurtayı avucunun içerisine alacaksın. Orta merkezdeki yumurta gerçekten dönüyorsa gözünü kapat gel” dedi.

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Yöntemi yeni öğrenen Edibe Çayır, “Önceden yumurta aldığımızda taze olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi detaylarını öğrendik. Dönerse taze olduğunu anlıyoruz” dedi.

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FOTOĞRAF 6 Asıl mesleği Jeofizik Mühendisliği olan 59 yaşındaki Ali Karan, bir süre önce hobi amaçlı beslemek üzere iş yerine 5-6 tavuk aldı. Kanatlı grubunu sevdiğini ve güvercin, tavuk, ördek gibi hayvanları beslediğini aktaran Karan, özellikle tavuk üzerinde yoğunlaştığını, 2 günde bir taze yumurta aldığını ve durumun çok hoşuna gittiğini belirtti. Daha sonra bu konuda başarılı olduğunu düşünen Karan, tavuk ve yumurta işine girebileceğine karar verdi ve hobisini işine çevirdi. Toroslar ilçesi Resul köyünde kendisine ait bir arazide 800 tavuk ile üretime başladığını aktaran Karan, 5 buçuk dönümlük bir alanda gezen tavuk yumurtası üretimi yaptığını ve günde 600 yumurta ürettiğini dile getirdi. Kendi köyü ve çevre köylere başta olmak üzere Mersin ve il dışına da satışlar gerçekleştirdiğini ifade eden Karan, “Ben kanatlı grubunu seviyorum, keklik, güvercin gibi. Çiftliğimiz de bunlar da var. Bununla alakalı ilçe tarımdan gerekli izinleri de aldık. Şirketimizin bünyesine gıda tarım ve hayvancılık ilave ettik. Bu canlılar hassas hayvanlar. Bugüne kadar hiç hastalık vs. benzeri bir şey yüzünden hayvan kaybı yaşamadık. Fırsat olursa ve talep olursa işimizi geliştirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Mersin'in tamamına günlük ve taze gezen tavuk yumurtası ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karan, üretime kısa süre önce başladıkları için zaman zaman satış konusunda zorlandıklarını kaydetti. Kendilerinin diğer gezen tavuk yumurta üreticilerinden ayıran en büyük özelliğin 5 buçuk dönümlük bir arazide bu işi yapmaları olduğunu aktaran Karan, Küçük bir alan olsa ve gezdiriyorsanız da bunun adı gezen tavuk olur. Fakat bizim farkımız, büyük bir alanda bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla hayvanlar mutlu mesut geziyorlar. Ortamları çok rahat. Zeytin ağaçlarının altındalar. Yazın bunun faydasını çok görüyoruz. Tavukların rahat edebileceği bütün şartları yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Kaliteli yemler veriyoruz. Dışarıda geziyorlar. Yeşillik de getiriyoruz. Bizim tavuklarımız gerçekten gezen tavuk. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu. Markalaşma düşüncelerinin de olduğunu söyleyen Karan, Alanımızı genişletmeyi düşünüyoruz. Belki, bunun yanında tarıma da girmeyi düşünüyoruz. Tavuk sayımızı, bin 500, 2 bine kadar çıkarabiliriz. Bir sonraki aşamada etlik tavuk üretmeyi de düşünüyoruz dedi. Hobi olarak başladı: Şimdi günde 600 yumurta üretiyor Mersin'de iş yerinde hobi amaçlı 5-6 tavuk besleyen Ali Karan, başarılı olunca işi büyüttü. Şimdi 800 tavuk ile günde 600 yumurta üretimi yapan Karan, Mersin'in tamamına günlük taze 'gezen tavuk yumurtası' ulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

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