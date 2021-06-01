Ekonomi Türkiyeye örnek olabilecek bir proje Tavuklarını gezen kümes ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
İŞ DÜNYASI

Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje: Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor

Çorum'da traktörüyle istediği yere götürdüğü "gezen kümes" ile 500 civarında tavuğu yüksek rakımlı bölgeye çıkaran üretici, günde ortalama 350 yumurta elde ediyor. Yumurta üreticisi Yücel Uzuncaköse, "Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor. Farklı bir tonda oluyor. Lezzeti bambaşka oluyor" dedi.

Haber Merkezi AA
​Tavuklarını gezen kümes ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Yücel Uzuncaköse, "gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yapmak için kolları sıvadı.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde tekerlek takarak hareket edebilir hale getirdiği kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.

Aşdağul beldesinde yaşayan Yücel Uzuncaköse, 2015 yılında başladığı yumurta tavukçuluğunda istediği verimi almak için yeni yöntemler araştırdı.

Yaylaya çıkan arıcılardan esinlenerek tavukları yaz mevsiminde yaylaya çıkarmaya karar veren Uzuncaköse, "gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yapmak için kolları sıvadı.

Yücel Uzuncaköse, 2015 yılında başladığı yumurta tavukçuluğunda istediği verimi almak için yeni yöntemler araştırdı.
AA
Yücel Uzuncaköse, 2015 yılında başladığı yumurta tavukçuluğunda istediği verimi almak için yeni yöntemler araştırdı.

Yayla yumurtası rağbet gördü

Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2018 yılında yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 200 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları "yayla yumurtası" olarak tüketicilerin beğenisine sundu.

Rağbet gören "yayla yumurtası" sayesinde müşteri sayısı artan Uzuncaköse, tavuk sayısını 500'e kadar çıkarıp günde ortalama 350 yumurta elde ediyor.

Ortaköy ilçesinde tekerlek takarak hareket edebilir hale getirdiği kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.
AA
Ortaköy ilçesinde tekerlek takarak hareket edebilir hale getirdiği kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.

Uzuncaköse, elde ettiği yumurtaları başta Çorum olmak üzere Ankara, Samsun ve çevre illerin yanı sıra pek çok farklı ilden talep edenlere gönderiyor.

Yücel Uzuncaköse, "mobil kümes" sayesinde tavukların mısır ve buğday tüketiminden kaynaklı maliyetinin yüzde 80 azaldığını söyledi.

Tavuklarını 3 yıldır mayıs ayında Taşlığındere mevkisine götürdüğünü belirten Uzuncaköse, "En iyisini yapmak istedik ve gördük ki bu işte en kalitelisini yapmanın yolu yayladan geçiyor çünkü yaylada hiçbir yabani ilaç, gübre, kimyasal yok" dedi.

AA

"Lezzeti bambaşka oluyor"

Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını anlatan Uzuncaköse, "Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor, farklı bir tonda oluyor, lezzeti bambaşka oluyor. Uzun zaman köy yumurtası yemeyenler, yaylada ürettiğimiz yumurtayı yediğinde, 'yumurtanın tadını unutmuşuz' diyor. Bu da bize mutluluk veriyor" diye konuştu.

Yücel Uzuncaköse,
AA
Yücel Uzuncaköse,

Tavukların yüksek rakımlı arazide özgürce dolaştığını anlatan Uzuncaköse, şöyle devam etti:

  • "Kümeste, çiftliklerde hayvanlar çok sıkışık ortamda yaşadığı için çabuk hastalanabiliyorlar ancak burada özgürler. Hayvan istediği zaman dışarı çıkıp sevdiği otu yiyebiliyor. Bu da tavukların hastalanmasını önlüyor. Su taşıması, günlük bakımı belki daha zahmetli ama buna değiyor. Ailemle birlikte tavuklarla en iyi şekilde ilgileniyoruz."

Yücel Uzuncaköse,
AA
Yücel Uzuncaköse,

Uzuncaköse, uyguladığı yöntemin Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeye dönüşebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

  • "Çiftlik yumurtası ile gezen tavuk yumurtası nasıl farklı ise bu da yaylada üretilen, diğerlerinden farklı bir yumurta. Bu bir sektör olabilir. Kendine yeni iş kurmak isteyenlere yaylada yumurta üretimini tavsiye ediyorum. Bu işi yapmak isteyenlere de yardımcı olurum, tecrübelerimi paylaşabilirim. Bu işe başlarken bir örneğini aradım ama bulamadım. Bismillah dedik ve başladık, başarılı da olduk. Müşteri de biz de memnunuz."

Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje: ​Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
FOTOĞRAF 14
Title
Aşdağul beldesinde yaşayan Yücel Uzuncaköse, 2015 yılında başladığı yumurta tavukçuluğunda istediği verimi almak için yeni yöntemler araştırdı.
Title
Yaylaya çıkan arıcılardan esinlenerek tavukları yaz mevsiminde yaylaya çıkarmaya karar veren Uzuncaköse, gezen tavuk söyleminden hareketle gezen kümes yapmak için kolları sıvadı.
Title
Yayla yumurtası rağbet gördü<br> <br> Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2018 yılında yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 200 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları yayla yumurtası olarak tüketicilerin beğenisine sundu.
Title
Rağbet gören yayla yumurtası sayesinde müşteri sayısı artan Uzuncaköse, tavuk sayısını 500'e kadar çıkarıp günde ortalama 350 yumurta elde ediyor.
Title
Uzuncaköse, elde ettiği yumurtaları başta Çorum olmak üzere Ankara, Samsun ve çevre illerin yanı sıra pek çok farklı ilden talep edenlere gönderiyor.
Title
Yücel Uzuncaköse, mobil kümes sayesinde tavukların mısır ve buğday tüketiminden kaynaklı maliyetinin yüzde 80 azaldığını söyledi.
Title
Tavuklarını 3 yıldır mayıs ayında Taşlığındere mevkisine götürdüğünü belirten Uzuncaköse, En iyisini yapmak istedik ve gördük ki bu işte en kalitelisini yapmanın yolu yayladan geçiyor çünkü yaylada hiçbir yabani ilaç, gübre, kimyasal yok. dedi.
Title
Lezzeti bambaşka oluyor<br> <br> Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını anlatan Uzuncaköse, Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor, farklı bir tonda oluyor, lezzeti bambaşka oluyor. Uzun zaman köy yumurtası yemeyenler, yaylada ürettiğimiz yumurtayı yediğinde, 'yumurtanın tadını unutmuşuz' diyor. Bu da bize mutluluk veriyor diye konuştu.
Title
Tavukların yüksek rakımlı arazide özgürce dolaştığını anlatan Uzuncaköse, şöyle devam etti:
Title
Kümeste, çiftliklerde hayvanlar çok sıkışık ortamda yaşadığı için çabuk hastalanabiliyorlar ancak burada özgürler. Hayvan istediği zaman dışarı çıkıp sevdiği otu yiyebiliyor. Bu da tavukların hastalanmasını önlüyor. Su taşıması, günlük bakımı belki daha zahmetli ama buna değiyor. Ailemle birlikte tavuklarla en iyi şekilde ilgileniyoruz.
Title
​​​​​​​Uzuncaköse, uyguladığı yöntemin Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeye dönüşebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:
Title
Çiftlik yumurtası ile gezen tavuk yumurtası nasıl farklı ise bu da yaylada üretilen, diğerlerinden farklı bir yumurta. Bu bir sektör olabilir. Kendine yeni iş kurmak isteyenlere yaylada yumurta üretimini tavsiye ediyorum. Bu işi yapmak isteyenlere de yardımcı olurum, tecrübelerimi paylaşabilirim. Bu işe başlarken bir örneğini aradım ama bulamadım. Bismillah dedik ve başladık, başarılı da olduk. Müşteri de biz de memnunuz.
Title
Title
Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje: ​Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Çorum'un Ortaköy ilçesinde tekerlek takarak hareket edebilir hale getirdiği kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.
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