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KONYA

6 aylık hamile eşini öldüren cani kocadan kan donduran savunma: Aramızda anlaşmazlık vardı

Konya'da 6 aylık hamile eşini öldüren cani koca kan donduran bir savunma yaptı. Sadife Yüzer'i (35), 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer (35), adliyeye sevk edildi. Yüzer'in ifadesinde, ''Aramızda anlaşmazlık vardı. Kavga ettik, tüfekle vurdum'' dediği öğrenildi. Çiftin yaşları 9 ile 12 arasında değişen 2'si erkek 3 çocuğu ise devlet korumasına alınıp, yuvaya yerleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Cani koca 6 aylık hamile eşini öldürdü.
Cani koca 6 aylık hamile eşini öldürdü.

Konya'nın Çumra ilçesinde hamile eşi Sadife Yüzer'i (35), 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer (35), adliyeye sevk edildi. Yüzer'in ifadesinde, ''Aramızda anlaşmazlık vardı. Kavga ettik, tüfekle vurdum'' dediği öğrenildi. Çiftin yaşları 9 ile 12 arasında değişen 2'si erkek 3 çocuğu ise devlet korumasına alınıp, yuvaya yerleştirildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ali Rıza Yüzer, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i çıkan tartışmada yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Yüzer ise babasını telefonla arayıp, eşine öldürdüğünü söyledi. Yüzer, babasının gelmesinden sonra da jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü bildirdi.

Koca, adrese gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Sadife Yüzer ise yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

DAHA ÖNCE KORUMA KARARI ALINMIŞ

Eşinden sürekli şiddet gördüğü öne sürülen Sadife Yüzer'in, daha önce birkaç kez evi terk edip, annesinin evine yerleştiği, 2018 yılı Temmuz ayında da 15 gün süreyle koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, bugün, 'eşi kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Yüzer'in ifadesinde ''Aramızda anlaşmazlık vardı. Kavga ettik, tüfekle vurdum'' dediği öğrenildi. Babaları tarafından anneleri gözleri önünde öldürülen 3 çocuk ise devlet korumasına alınarak yuvaya yerleştirildi.

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