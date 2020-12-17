Ambulans kazasında hayatını kaybeden Cansu'nun son paylaşımı yürek burktu

100 Karayolu Çilimli Sapağında meydana gelen trafik kazasında ambulansın, otomobile çarptığı görüntü bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kayıt edildi. Kazada hayatını kaybeden genç üniversite öğrencisinin son paylaşımı ise yürek burktu.

CANSU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza öğlen saatlerinde Düzce D-100 Karayolu Çilimli sapağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre Düzce’den İstanbul istikametine seyir halinde olan Düzce Özel Çağsu Hastanesi’ne ait Sinan D. idaresindeki 81 FE 909 plakalı Ford marka ambulans, Çilimli sapağında Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrasında otomobilde bulunan 19 yaşındaki Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2. sınıf öğrencisi Cansu Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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SON FOTOĞRAFI OLDU

Cansu Gümüş’ün ise kazadan dakikalar önce sosyal medya hesabından yeğenleri ile son fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Kaza sonrasında olay yerine gelen genç kızın babası ise sinir krizleri geçirdi.

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