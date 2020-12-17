Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ambulans kazasında hayatını kaybeden Cansunun son paylaşımı yürek burktu
DÜZCE

Ambulans kazasında hayatını kaybeden Cansu'nun son paylaşımı yürek burktu

100 Karayolu Çilimli Sapağında meydana gelen trafik kazasında ambulansın, otomobile çarptığı görüntü bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kayıt edildi. Kazada hayatını kaybeden genç üniversite öğrencisi Cansu'nun son paylaşımı ise yürek burktu.

Haber Merkezi İHA
Cansu kazada hayatını kaybetti.
Cansu kazada hayatını kaybetti.

100 Karayolu Çilimli Sapağında meydana gelen trafik kazasında ambulansın, otomobile çarptığı görüntü bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kayıt edildi. Kazada hayatını kaybeden genç üniversite öğrencisinin son paylaşımı ise yürek burktu.

CANSU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza öğlen saatlerinde Düzce D-100 Karayolu Çilimli sapağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre Düzce’den İstanbul istikametine seyir halinde olan Düzce Özel Çağsu Hastanesi’ne ait Sinan D. idaresindeki 81 FE 909 plakalı Ford marka ambulans, Çilimli sapağında Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrasında otomobilde bulunan 19 yaşındaki Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2. sınıf öğrencisi Cansu Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SON FOTOĞRAFI OLDU

Cansu Gümüş’ün ise kazadan dakikalar önce sosyal medya hesabından yeğenleri ile son fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Kaza sonrasında olay yerine gelen genç kızın babası ise sinir krizleri geçirdi.

Trafiğin ortasında epilepsi nöbeti geçirdi: 4 otomobile çarptı
GÜNDEM
Trafiğin ortasında epilepsi nöbeti geçirdi: 4 otomobile çarptı

16 yaşındaki Halil'in iş kazasında ölmüştü: Uzman ''Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz'' dedi
GÜNDEM
16 yaşındaki Halil'in iş kazasında ölmüştü: Uzman ''Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz'' dedi
Abone Ol Google News
Savunması ortaya çıktı

Savunması ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.
İYİ Parti’den ihraç edilen Özdağ’ın parti kuracağı iddia edildi

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki.

Tepki çeken tente

Tepki çeken tente

Fransız tarzındaki tente görenleri şaşırttı.

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.
Türkiye'ye<br>siper olacak

Türkiye'ye
siper olacak

​Hisar-U sistemleri S-400'lerin yerini alacak.
Türk askeri<br>göreve başladı

Türk askeri
göreve başladı

​Milli Savunma Bakanlığı ilk görüntüleri paylaştı.
Yeni felaket kapıda

Yeni felaket kapıda

Muhalefetin başbakan adayı acı gerçeği açıkladı..
Yoğun kar<br>yağışı bekleniyor

Yoğun kar
yağışı bekleniyor

​Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı.
Türk işi gol

Türk işi gol

​Milli yıldızlar Fransa'yı sallamaya devam ediyor.
Su içmeye<br>kalkınca fark etti

Su içmeye
kalkınca fark etti

​Denizli'de gece yarısı maganda dehşeti.
DSÖ müjde verdi

DSÖ müjde verdi

​Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması.
EKPSS sonuçları açıklandı
Gündem

EKPSS sonuçları açıklandı

15 Kasım'da uygulanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.
Koronavirüs hastası kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalışan adam tahliye edildi: Öksürüyordu virüs bulaşmasın diye korkup yastık kapattım
Hayat

Koronavirüs hastası kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalışan adam tahliye edildi: Öksürüyordu virüs bulaşmasın diye korkup yastık kapattım

Antalya'da, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan kayınvalidesi Iraz M.'yi (83), kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu için yastıkla iki kez boğmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B. (51), ilk duruşmada tahliye edildi.
Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak
Gündem

Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ifadeler hakkında açıklama yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu'nun sözlerinin kabul edilmesi ve hoş görülmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını dile getirerek, söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "'Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.