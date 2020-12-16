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Gündem 16 yaşındaki Halilin iş kazasında ölmüştü Uzman Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz dedi
ANTALYA

16 yaşındaki Halil'in iş kazasında ölmüştü: Uzman ''Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz'' dedi

Antalya'da, iş güvenliği uzmanı Selin Sarıcan, Serik ilçesinde iş makinesi kazasında yaşamını yitiren Halil Şenbüyük'ün yaşından dolayı ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının uygun olmadığını belirtti. Sarıcan, "16 yaşındaki bir işçi 'genç işçi' olarak görüldüğü için ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Halil Şenbüyük (16).
Halil Şenbüyük (16).

Serik'e bağlı Nebiler Mahallesi'nde 10 Aralık akşamı meydana gelen kazada, Halil Şenbüyük (16) yönetimindeki iş makinesi, kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İş makinesinin altında kalan Şenbüyük, yaşamını yitirdi.

  • Serik Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, iş makinesinin sahibi olan inşaat şirketi yetkilileri D.Y. ve M.Y. kardeşler, jandarma tarafından gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin adından 12 Aralık'ta 'iş kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen D.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada ölen Halil Şenbüyük'ün, 3 ay önce şirkette işe başladığı öğrenildi.

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'OPERATÖR BELGESİ OLAMAZ'

'A sınıfı' belgeli iş güvenliği uzmanı Selin Sarıcan, yaşanan olayın üzücü olduğunu söyledi.

  • Bu gibi olaylarla karşılaşmamak için önlemler almaya çalıştıklarını aktaran Sarıcan, "16 yaşında oluşu, ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyor olması bir kere uygunsuz. 16 yaşındaki bir işçi 'genç işçi' olarak görüldüğü için ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz. Doğal olarak operatör belgesi de olamaz. Zaten bu kişinin operatör belgesi alabilmesi için 18 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almış olması gerekiyor. Bu bizim için önemli bir kriter" diye konuştu.

'YAŞ İTİBARIYLA BU İŞE UYGUN DEĞİL'

Halil Şenbüyük'ün yaşının da küçük olması nedeniyle 6331 sayılı 'İş Kanunu' gereğince diğer önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Selin Sarıcan, "Örneğin; aracın bakımları yapıldı mı? İş makinesinin makine mühendisleri tarafından yapılması gereken kontrolleri var. Onların yapılıp yapılmadığına da tek tek bakılması gerekiyor. En önemli olan noktalardan biri de 16 yaşında oluşu. Yaş itibarıyla bu işe uygun değil. Üzücü bir durum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

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