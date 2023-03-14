601 bin görevli sandıkları koruyacak

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 61 maddelik “Seçim Tedbirleri Genelgesi” gönderdi. Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen genelgede “İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması”, “Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler”, “Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler” ve “Diğer Hususlar” konu başlıklarını içeren 61 madde yer aldı. Oy verme günü öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirlerin bazıları şunlar:

İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Seçim Koordinasyon Komisyonu” oluşturuldu.

İL SEÇİM GÜVENLİK PLANLARI HAZIRLANACAK

Tüm illerde vali yardımcısı başkanlığında ve valilerce belirlenecek sayıda üyeden oluşan “Seçim Koordinasyon Merkezi” kurulacak.

Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde tüm illeri kapsayacak şekilde seçim güvenliği bölge toplantıları düzenlenecek.

Valiler tarafından güvenlik birim amirleri ve diğer yetkililerin katılımıyla illerde seçim güvenliği toplantıları yapılacak. Risk analizleri çerçevesinde il seçim güvenlik planları hazırlanacak.

İHA’LAR GÖREV YAPACAK

Seçim güvenliği kapsamında 326 bin 387’si Emniyet Genel Müdürlüğü, 196 bin 197’si Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 800’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 58 bin 658’i güvenlik korucusu ve 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 601 bin 251 personel görevlendirildi.

Kolluk birimlerine ait 73 helikopter, 8 uçak, 61 İHA/İKU, 6 bin 708 ZMA, 754 TOMA aracı ile 244 bot/gemi göreve hazır bulundurulacak.

DEVRİYE SAYISI ARTIRILACAK

Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiçbir kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecek.

Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek.

Tüm sandık bölgelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları artırılacak.

Oy verme günü alkollü içki satılmaması ve oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalmasına yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergahlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması planlanacak.

Provokasyonlara müdahale

Sosyal medya platformları üzerinden özellikle 11 ilde yıkıcı etkisi oluşan deprem sürecini suistimal ve hassas konular üzerinden yapılabilecek olası dezenformasyon, “seçim suçları” ile “provokatif paylaşımları” takip etmek amacıyla kolluk birimlerince “bilişim suçları ile mücadele ekipleri” görevlendirilecek. Suç unsurunun tespiti halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.

Kameralarla anlık takip

Enerji arzının sürekliliğini temin bakımından enerji dağıtım merkezleri, doğal gaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik koruma tedbirleri artırılacak.

Elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynakları, aydınlatma sistemleri çalışır halde bulundurulacak.

Oy verme gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak trafoların korunması, gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının temin edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Sandık kurulacak binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek bina bahçesini de görecek şekilde güvenlik kamerası ve aydınlatma sistemlerinin aktif olması sağlanacak.







