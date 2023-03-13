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YSK seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.

11:50 . 13/03/2023 الإثنين
AA
YSK seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi.

YSK seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.


YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:


  • "Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."



#YSK
#Seçim
#18 Mart
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YSK seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi
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