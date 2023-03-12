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Gündem

YSK: Seçime 36 parti katılacak

YSK, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını açıkladı. Oy verme işlemi 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek.

Haber Merkezi
04:00 . 12/03/2023 Sunday
Yeni Şafak
YSK Başkanı Ahmet Yener.

YSK Başkanı Ahmet Yener.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için toplandı. Gündem, seçime katılacak siyasi partiler oldu. Toplantıdan sonra açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını duyurdu. Yener, “Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bugün yaptığımız toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur” diye konuştu. Seçimde oy verme işleminin 08.00’de başlayıp 17.00’de sona ereceği belirtildi.

PARTİLER BELLİ OLDU

İşte seçime katılmaya hak kazanan partiler: Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Zafer Partisi.

Adres beyanı için son tarih 17 Mart

Depremzedeler, seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs’taki seçimde oy kullanabilmeleri için, 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatiklerden yeni adres beyanında bulunmaları gerektiğini açıkladı. 18 Mart tarihinden itibaren adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurulları kararıyla yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mart gecesine kadar beyanda bulanamayanların ne yapacağı hakkında bilgi verdi: “Depremzede vatandaşlarımız için adres değiştirmenin, depremle alakalı bir hak kaybı oluşturmayacağının tekrar altını çizmek istiyorum. Peki 18 Mart’ta 00.00’dan itibaren ne olur? Eğer bir uzatılma söz konusu olmazsa ayın 18’i itibarıyla artık inisiyatif YSK’ya geçmektedir. O tarihten itibaren yapacakları şey, ilçe seçim kurullarına müracaat etmektir.”



#YSK
#Ahmet Yener
#Seçim
#Adres Değişikliği
1 hour ago
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YSK: Seçime 36 parti katılacak
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