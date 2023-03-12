YSK: Seçime 36 parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için toplandı. Gündem, seçime katılacak siyasi partiler oldu. Toplantıdan sonra açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını duyurdu. Yener, “Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bugün yaptığımız toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur” diye konuştu. Seçimde oy verme işleminin 08.00’de başlayıp 17.00’de sona ereceği belirtildi.

Depremzedeler, seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs’taki seçimde oy kullanabilmeleri için, 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatiklerden yeni adres beyanında bulunmaları gerektiğini açıkladı. 18 Mart tarihinden itibaren adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurulları kararıyla yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mart gecesine kadar beyanda bulanamayanların ne yapacağı hakkında bilgi verdi: “Depremzede vatandaşlarımız için adres değiştirmenin, depremle alakalı bir hak kaybı oluşturmayacağının tekrar altını çizmek istiyorum. Peki 18 Mart’ta 00.00’dan itibaren ne olur? Eğer bir uzatılma söz konusu olmazsa ayın 18’i itibarıyla artık inisiyatif YSK’ya geçmektedir. O tarihten itibaren yapacakları şey, ilçe seçim kurullarına müracaat etmektir.”