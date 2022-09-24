Gündem 6lı masanın parlamenter sisteme geçiş vaadi patladı 5 yıl daha başkanlık
POLİTİKA

6'lı masanın parlamenter sisteme geçiş vaadi patladı: 5 yıl daha başkanlık

Ortak cumhurbaşkanı adayını yavaştan alıp ortak liste telaşına düşen 6’lı masa, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş” vaadinde takvimi uzatma eğiliminde.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6lı masanın parlamenter sisteme geçiş vaadi patladı: 5 yıl daha başkanlık
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Ortak cumhurbaşkanı adayını yavaştan alıp ortak liste telaşına düşen 6’lı masa, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş” vaadinde takvimi uzatma eğiliminde. Eski sisteme dönüş için daha önce 2 yıllık süre biçilen 6’lı masada, geçişin bir sonraki seçime sarkabilecek şekilde 5 yılı bulabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

DEVA, Gelecek ve İYİ Parti genel merkezlerinde, liderlerin basına kapalı görüşmelerinde geçiş sürecinin parametrelerinin ayrıntılandırıldığı ifade ediliyor. Seçimin kazanılması halinde eski sisteme dönüş için çalışmalara başlanacağı, ancak anayasa değişikliği gerektirdiği için 2 yılın, geçiş süreci için yeterli olmayacağı belirtiliyor.

Ayrıca Anayasa değişikliği-referandumu takiben kapsamlı bir uyum süreci gerektirdiğinin altı çiziliyor. 2 Ekim’de CHP’de toplanacak 6’lı masada bu konuların daha da ayrıntılandırılıp yayınlanacak metinde yer alabileceği belirtiliyor.

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